Por: Noticiero 90 minutos

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La conmemoración de los 40 años de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se convirtió en un evento de dimensiones nacionales e internacionales que reunió a reconocidas figuras de la prensa latinoamericana y regional. Este encuentro tuvo como principal propósito posicionar a la institución como un referente educativo de alto nivel, ofreciendo una plataforma enriquecedora para que estudiantes pudieran interactuar directamente con profesionales experimentados del sector. Además, se buscó fortalecer alianzas estratégicas y examinar los profundos cambios que vienen transformando la comunicación y el periodismo en los tiempos actuales, según información difundida por la propia universidad.

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De acuerdo con el rector Diego Fernando Hernández Losada, la facultad, pese a los múltiples periodos de crisis que ha enfrentado el sector, mantiene su misión histórica de formar profesionales íntegros y altamente capacitados, con habilidades que les permitan adaptarse a los escenarios digitales. La visión institucional ha sido clave para que la UAO permanezca vigente y comprometida con la excelencia académica.

Entre los temas centrales discutidos durante el evento destacó el papel dual que la inteligencia artificial (IA) desempeña en el periodismo contemporáneo. Por un lado, la IA contribuye a simplificar labores cotidianas y optimizar procesos, pero también representa una amenaza considerable para la viabilidad de los medios tradicionales. Las plataformas tecnológicas han recurrido al uso intensivo de los contenidos producidos por los medios de comunicación, sin hacerse cargo de los elevados costos económicos ni del esfuerzo humano que implica la producción de información original, afectando directamente a los reporteros que trabajan en campo, según describieron los expertos invitados.

Esta dinámica perjudica la monetización de los contenidos, pues, cuando la IA procesa y distribuye información, omite las citas originales y priva a las fuentes primarias del flujo de usuarios, mientras que los beneficios económicos se acumulan en manos de las plataformas tecnológicas. Esta situación suscita un debate ético sobre el valor del trabajo periodístico en la era digital.

Dicho contexto desafía a las facultades de comunicación y a los profesionales del periodismo a no rechazar la innovación tecnológica, sino a adaptarse a ella sin perder el rigor investigativo, bajo la premisa de verificar exhaustivamente la información y de preservar la confiabilidad de los datos, tal como recomienda la Universidad Autónoma de Occidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial al periodismo tradicional según la UAO?

La Universidad Autónoma de Occidente resalta que la inteligencia artificial simplifica procesos periodísticos, pero al mismo tiempo amenaza la sostenibilidad de los medios tradicionales. La IA difunde información generada por los medios sin remunerar el trabajo original, impidiendo que las fuentes primarias moneticen su contenido y trasladando los beneficios económicos a las plataformas digitales.

¿Cuál es el principal desafío ético del periodismo actual frente a las nuevas tecnologías?

El principal reto ético para el periodismo contemporáneo consiste en adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial, sin sacrificar el rigor en la investigación y la verificación de la información. Se busca mantener el compromiso con la confiabilidad informativa frente a un entorno cada vez más digitalizado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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