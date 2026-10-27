Por: El Espectador

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La mozzarella casera, un clásico de la gastronomía latinoamericana, es una preparación que exige tiempo y dedicación, pues su proceso completo requiere alrededor de 3 horas y 15 minutos. Según una receta publicada por El Espectador, este queso puede prepararse en casa combinando ingredientes como leche entera pasteurizada, ácido cítrico o jugo de limón, cuajo (líquido o en pastilla), agua, sal e incluso hielo.

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La preparación inicia con el calentamiento de la leche a 40 °C, un punto clave para lograr la reacción adecuada de los ingredientes. Se añade entonces el ácido cítrico diluido en agua, o alternativamente el jugo de limón, y se integra la mezcla, la cual debe reposar por 20 minutos. Luego se incorpora el cuajo, previamente diluido en agua sin cloro y de acuerdo con las indicaciones de su empaque, y se deja en reposo sin mover durante una hora.

Cuando la leche ya ha cuajado, es necesario cortar la cuajada en cuadros y permitir otro reposo de 30 minutos para lograr la textura adecuada. El siguiente paso consiste en calentar nuevamente la preparación hasta 38 °C, retirar del fuego y dejar reposar 10 minutos adicionales. Posteriormente, es fundamental colar para separar el suero de la cuajada, obteniendo así la base de la mozzarella.

La cuajada se sumerge en agua con sal caliente a 80 °C. Para dar forma al queso, se emplean guantes térmicos, trabajando y estirando la cuajada durante aproximadamente 2 minutos, hasta conseguir una consistencia lisa y elástica. Finalmente, se le da la forma deseada y se sumerge en agua con hielo durante una hora para fijar su textura.

De acuerdo con El Espectador, el costo de hacer 250 gramos de mozzarella casera fue de $11.950, en comparación con los $13.600 del producto comprado en el supermercado. El resultado presenta una mozzarella casera fibrosa, elástica, fácilmente deshilachada y con un sabor láctico puro y dulzón, mientras que la del supermercado se caracteriza por ser más compacta, de gusto más suave y fácil de rallar.

¿Cómo se logra la textura elástica de la mozzarella casera?

La textura elástica de la mozzarella se obtiene gracias al proceso de estirado de la cuajada en agua caliente con sal a 80 °C, tal como explica la receta de El Espectador. El trabajo manual de estirar la cuajada durante dos minutos permite que las proteínas se interlacen y formen una estructura fibrosa y elástica, característica distintiva de este tipo de queso.

¿Cuál es el costo de preparar mozzarella casera frente a la comprada en el supermercado?

Según información citada por El Espectador, preparar 250 gramos de mozzarella en casa tiene un costo de $11.950, ligeramente inferior al precio de $13.600 de una mozzarella equivalente en el supermercado. Además del ahorro económico, la versión casera destaca por su frescura y nota láctica más pronunciada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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