Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Dentro de la gran familia de las cucurbitáceas, que incluye otros frutos conocidos como el melón y la auyama, se destacan el pepino, el pepinillo y el zucchini. Según la información de El Espectador, aunque a simple vista pueden parecer similares, sus diferencias radican tanto en la especie a la que pertenecen como en sus características y usos en la cocina. El pepino y el pepinillo son, de hecho, la misma planta, conocida científicamente como Cucumis sativus, pero pertenecen a grupos de variedades distintos. Por su parte, el zucchini es de otra especie, Cucurbita pepo, que lo relaciona más con los zapallos que con el pepino tradicional.

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El pepino es el más reconocido y común en los mercados, distinguido por su forma alargada, con una longitud que va de los 20 a los 30 centímetros y su cáscara verde oscura. Existen variantes como el pepino persa, que resulta más pequeño y de piel fina. Según El Espectador, el pepino es particularmente refrescante, compuesto en su mayoría por agua (entre 95 y 97 %), lo que lo hace muy bajo en calorías, aportando de 10 a 18 por cada 100 gramos. Además, integra nutrientes como la vitamina C, algunas vitaminas del complejo B y minerales como potasio, calcio e hierro. Para saber si está en buen estado, se recomienda elegirlos firmes, rectos y con un tono verde uniforme, sin zonas amarillas que indicarían sobre maduración. Su vida útil puede extenderse hasta dos semanas si se guarda correctamente, fresco y envuelto en papel film para evitar la deshidratación.

El pepinillo, por su parte, es básicamente un pepino en versión mini, que alcanza hasta 10 centímetros y suele tener un aspecto más grueso y un tono verde más claro. De acuerdo con la nota, su principal uso es en la industria de encurtidos o pickles, que abundan en las cadenas de comida rápida. Es importante también tener en cuenta que según el país el nombre de pepinillo puede variar, tanto en el tamaño como en el uso culinario.

En el caso del zucchini, su fruto es igual de alargado, con manchas claras y superficie áspera. Su mayor distinción, de acuerdo con El Espectador, es que se cosecha tierno, apenas siete días después de la formación del fruto, con un tamaño de entre 10 y 15 centímetros y semillas pequeñas. Elegir los ejemplares medianos garantiza una textura y sabor más agradables, mientras que los grandes suelen estar pasados y perder calidad. El zucchini, al tener la piel delgada, requiere refrigeración y un consumo pronto.

En resumen, la elección entre pepino, pepinillo y zucchini dependerá de su preparación deseada: crudo para ensaladas, encurtido o cocido en salteados y hornos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre zucchini, pepino y pepinillo según El Espectador?

De acuerdo con El Espectador, la diferencia principal radica en la especie y el uso en la cocina: pepino y pepinillo provienen de la misma planta (Cucumis sativus) pero de diferentes variedades y tamaños, mientras que el zucchini, de la especie Cucurbita pepo, es primo de los zapallos. Además, su destinación culinaria varía entre crudo, encurtido y cocido.

¿Cómo se conserva mejor el pepino y el zucchini en casa?

Según las recomendaciones de El Espectador, el pepino se mantiene fresco por más tiempo si se guarda a temperaturas entre 7 y 10 °C y envuelto en papel film, evitando su deshidratación. El zucchini, con piel más delgada, debe ir a la nevera y consumirse rápidamente, ya que pierde agua con facilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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