Por: El Espectador

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El chicharrón es uno de los emblemas culinarios de Colombia y su preparación, aunque sencilla, requiere atención y cuidado en los detalles para lograr esa textura crocante y sabor inigualable. Antes de iniciar la cocción, es fundamental llevar los trozos de chicharrón a la nevera durante aproximadamente 8 horas. Este paso, como se explica en el texto, permite que el frío actúe sobre la piel del cerdo, deshidratándola y ayudando a obtener una corteza mucho más crujiente después de cocinarlo. La gastronomía colombiana le da al chicharrón ese lugar especial en la mesa, sirviéndolo tanto en platos tradicionales como en versiones reinventadas de la cocina contemporánea.

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De acuerdo con la receta proporcionada, es importante seleccionar un tocino barriguero que tenga buena cantidad de carne. El proceso comienza cortando la pieza en trozos y condimentando solamente la carne con sal y ajo en polvo, evitando que el cuero se impregne de estos condimentos. Para lograr la deshidratación adecuada de la piel, se cubre generosamente con sal gruesa y los trozos se dejan en la nevera sin tapar durante las mencionadas 8 horas. Este tiempo es crucial para que el frío haga su efecto.

Una vez transcurre el periodo de refrigeración, se debe retirar cuidadosamente el exceso de sal de la piel con un paño o papel de cocina. Luego, los trozos se cocinan en una air fryer, primero a 160 grados Celsius durante 20 minutos, colocando el cuero hacia arriba. Al finalizar este tiempo, la temperatura se incrementa a aproximadamente 200 grados Celsius y se cocina entre 8 y 10 minutos adicionales, hasta que la piel esté inflada y crocante. Este método aprovecha la tecnología de la freidora de aire para minimizar el uso de aceite, obteniendo un resultado sabroso y de textura perfecta.

Según la información recopilada en El Espectador, el chicharrón tiene su origen en la cocina española y es un alimento que ha viajado por diversas culturas y se ha adaptado a los ingredientes locales en América Latina. Aunque puede elaborarse con pieles de otros animales como res, pollo, pescado o cordero, en Colombia es típico usar piel de cerdo. El proceso de fritura es lo que da como resultado una corteza crocante que es la marca registrada de este plato tradicional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el secreto para que el chicharrón en air fryer quede crocante?

De acuerdo con la receta, el secreto está en dejar los trozos de chicharrón durante 8 horas en la nevera, cubiertos con sal gruesa, para que el cuero se deshidrate y así lograr una textura crocante al momento de cocinarlo en la freidora de aire.

¿Cuál es el origen del chicharrón y cómo se prepara tradicionalmente en Colombia?

Según El Espectador, el chicharrón tiene sus orígenes en la cocina española y, aunque se puede obtener de diferentes animales, en Colombia se prepara principalmente con piel de cerdo. Se condimenta la carne, se deshidrata la piel y luego se cocina, tradicionalmente friéndolo hasta obtener una textura crujiente característica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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