Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La torta de ahuyama y chocolate, también conocida como "Pumpkin Chocolate Marble Loaf", se ha convertido en una opción llamativa para quienes desean sorprender en la cocina con un ponqué que combina sabor, textura y una presentación única gracias a su característico patrón marmoleado. Esta receta, de acuerdo con El Espectador, se basa en una tradición de la gastronomía americana y resalta por su efecto visual, logrado mediante la alternancia de dos masas, una de ahuyama especiada y otra de chocolate, en el centro del molde. Al hornear, las masas se expanden formando círculos concéntricos que, al cortar el ponqué, revelan un interior con diseño de cebra. Desde el inicio, se subraya que, para que el diseño sea exitoso, se debe evitar mezclar las masas con una espátula y verterlas de manera ordenada siempre en el centro del molde.

Sigue a PULZO en Discover

El proceso inicia batiendo azúcares y huevos, a lo que se agrega puré de ahuyama y extracto de vainilla. Después se incorporan ingredientes secos como harina, especias para pumpkin pie, polvo de hornear, bicarbonato y sal, mezclando suavemente y sumando la mantequilla derretida al final. Según El Espectador, es fundamental no sobretrabajar la mezcla. En otra parte, el cacao en polvo se mezcla con líquido caliente, ya sea agua, café o leche, y se añade a la mitad de la masa para crear dos mezclas distintas. Ambas se vierten alternadamente en el molde utilizando mangas pasteleras o bolsas limpias.

La cocción se realiza a una temperatura constante de 175 °C durante 55 a 65 minutos. Una vez listo, se deja reposar en el molde y luego se enfría completamente antes de la decoración final. El glaseado, que consta de chips de chocolate, crema de leche y aceite neutro, se prepara derritiendo los ingredientes y se vierte sobre el ponqué frío. Las escamas de sal marina agregan un contraste interesante que resalta el dulzor. Según relata Pulido en El Espectador, la calabaza le da humectación y una textura suave a la torta, mientras que las especias para pumpkin pie le otorgan un aroma especial. Destaca que el efecto marmoleado se logra sin técnicas complicadas: basta con alternar las masas y permitir que el horneado complete “la magia”. Esta propuesta encarna un poco del espíritu otoñal y representa una manera sencilla de lucir creatividad en la repostería casera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos clave para preparar una torta de ahuyama y chocolate marmoleada?

Preparar la torta de ahuyama y chocolate marmoleada requiere batir los azúcares con los huevos, incorporar el puré de ahuyama y la vainilla, mezclar con los ingredientes secos y añadir mantequilla derretida. La mezcla se divide en dos, añadiendo una mezcla de cacao a una parte. Las masas se vierten alternativamente en el centro del molde, sin mezclarlas, para obtener el patrón marmoleado, y se hornea a 175 °C. Finalmente, se decora con un glaseado de chocolate y escamas de sal marina cuando el ponqué esté frío.

¿Qué significa el efecto marmoleado en la repostería y cómo se logra en esta receta?

El efecto marmoleado en repostería es una técnica decorativa donde dos masas de diferentes colores se alternan para crear un patrón similar al mármol en el interior de un pastel o ponqué. En esta receta, se logra alternando capas de masa de ahuyama y masa de chocolate en el centro del molde, dejando que se expandan y formen círculos concéntricos durante la cocción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z