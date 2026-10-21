Por: El Espectador

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Las paletas de pie de limón se han convertido en una de las preparaciones más llamativas de la gastronomía americana y, en particular, representan una opción refrescante y artesanal para los amantes de los sabores cítricos. Según datos publicados por El Espectador, la receta destaca por su combinación de ingredientes lácteos y el toque distintivo del limón, que no solo aporta acidez, sino también historia y tradición en la cocina internacional.

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Para preparar estas paletas artesanales, según la información proporcionada, es necesario contar con una taza de leche condensada, otra de leche evaporada, 200 mililitros de crema para batir sin azúcar, media taza de jugo de limón, la ralladura de dos limones verdes, una cucharadita de vainilla y media cucharadita de sal. Estos componentes se mezclan en un recipiente, primero integrando las leches, la crema, la ralladura, la vainilla y la sal. Posteriormente se incorpora el jugo de limón, cuya acidez provoca una reacción con las proteínas de los productos lácteos, logrando una mezcla espesa y muy cremosa, lo que otorga a las paletas su textura característica.

La preparación continúa vertiendo la mezcla en moldes especiales, insertando los palitos y congelando las paletas durante al menos seis horas o toda la noche. Para la cobertura, la receta indica utilizar 300 gramos de chocolate blanco junto con dos cucharadas de aceite de coco, también se agrega ralladura de limón y galleta triturada. Esta cobertura se derrite a baño de María o en microondas en intervalos cortos, y al desmoldar las paletas, se bañan rápidamente en la mezcla, aprovechando el choque de temperatura fría que endurece el chocolate de inmediato.

El uso del limón en la cocina va más allá de su sabor, pues El Espectador señala que su origen se remonta al sudeste de Asia, siendo introducido en el Mediterráneo por Alejandro Magno y más adelante llevado a América por Cristóbal Colón. Se popularizó principalmente en México y entre marineros europeos en el siglo XVIII, quienes lo consumían por su rol en la prevención del escorbuto, dada su riqueza en vitamina C. Así, este cítrico ha sido apreciado tanto por sus propiedades nutricionales como por su versatilidad en batidos, helados y preparaciones saladas o dulces.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara la cobertura para las paletas de pie de limón?

La cobertura, de acuerdo con El Espectador, se prepara derritiendo 300 gramos de chocolate blanco con dos cucharadas de aceite de coco a baño de María o en el microondas en intervalos de 30 segundos. Luego se agrega ralladura de limón y galleta triturada, y al desmoldar las paletas, se bañan en la mezcla, que se endurece al instante al contacto con el frío.

¿Cuál es el origen histórico del limón según El Espectador?

El Espectador explica que el limón tuvo su origen en el sudeste de Asia, específicamente entre India y China, y fue llevado al Mediterráneo por Alejandro Magno. Más tarde, Cristóbal Colón lo introdujo en América, donde se volvió muy popular, especialmente en México y entre marineros europeos del siglo XVIII por su papel contra el escorbuto debido a su alto contenido de vitamina C.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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