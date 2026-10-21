Por: El Espectador

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La construcción de la troncal de la avenida 68 representa una de las obras de infraestructura más relevantes de Bogotá en los últimos años, según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Actualmente, la vía reporta un avance del 90,36 %, tras enfrentar múltiples retrasos y dificultades que afectaron la movilidad y la rutina diaria de miles de ciudadanos. El corredor, que conecta el sur y el norte de la ciudad a lo largo de 17,07 kilómetros, integra soluciones para tráfico mixto, espacio público, ciclorrutas y la infraestructura del sistema TransMilenio.

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De acuerdo con el IDU, la construcción arrancó en febrero de 2021 y tenía como fecha inicial de entrega febrero de 2026. Sin embargo, ahora el cronograma prevé que la conclusión total se extienda a 2027, dado que solo cinco de los nueve grupos de obra terminarán antes del cierre de 2026. El avance más significativo se observa en el grupo 4, entre la calle 13 y La Esperanza, que ya supera el 99 %, seguido de los grupos 5 y 3, ambos por encima del 96 %. La meta para el año incluye la finalización de estos frentes y las obras pendientes en el sector de Venecia, aunque en este último el progreso general es de casi 79 %.

A pesar de la apertura progresiva de varios puentes y pasos peatonales, otros frentes aún requieren intervención. Los grupos 1, 2, 7 y 8 continuarán en ejecución en 2027. El cronograma actualizado del IDU refleja un aumento sostenido en el avance global; este pasó del 77,24 % en abril al 90,36 % actual, evidenciando el ritmo acelerado de los trabajos en los últimos meses. El retraso acumulado se atribuye a una serie de factores: la adquisición de predios, dificultades inesperadas en redes de servicios públicos, problemas contractuales, restricciones para trabajar sin afectar toda la movilidad y secuelas de la pandemia.

En cuanto a la infraestructura habilitada, destacan puentes vehiculares y peatonales, ciclorrutas y la operación parcial de servicios de TransMilenio, como la línea MP85 sobre el puente curvo de la calle 26. Además, la troncal atravesará localidades clave como Tunjuelito, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón, Teusaquillo, Engativá, Barrios Unidos y Suba, e incluirá 21 estaciones de TransMilenio, 17 kilómetros de ciclorrutas, más de 350.000 metros cuadrados de espacio público y la siembra de más de 5.000 árboles, según cifras del IDU. Aunque hay expectativas sobre una mayor operación de TransMilenio en los próximos meses, la fecha precisa para la apertura comercial total de la troncal aún no se ha definido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará completamente terminada la troncal de la avenida 68?

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la entrega total de la troncal de la avenida 68 está proyectada para 2027. Aunque inicialmente se esperaba finalizar en 2026, solo cinco frentes de obra estarán listos antes de esa fecha y el resto continuará en ejecución durante el año siguiente.

¿Qué obras de TransMilenio ya están habilitadas en la avenida 68?

De acuerdo con el IDU, ya están en funcionamiento parcial varios puentes vehiculares y peatonales, pasos subterráneos y ciclorrutas. Destaca la operación del servicio MP85 de TransMilenio sobre el puente curvo que conecta la avenida 68 con la calle 26, así como otros puentes y pasos habilitados en sectores como Venecia y el parque Simón Bolívar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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