Por: Portal Bogotá

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Desde este lunes 19 de octubre de 2026, los usuarios de transporte público en Bogotá deben estar atentos a los ajustes implementados en la ruta zonal K301, uno de los servicios que conecta diferentes sectores del occidente de la ciudad. Según información publicada por TransMilenio, este cambio implica tanto la modificación del recorrido habitual como la actualización de los nombres de destino: ahora, la ruta corresponde a K301 La Felicidad - K301 Avenida Rojas.

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De acuerdo con TransMilenio, la ruta comenzó a tomar la avenida La Esperanza desde la calle 26 hasta la transversal 69f. Con este nuevo trazado, la K301 deja de circular por los sectores de Salitre Occidental, la Terminal de Transporte y el barrio Carlos Lleras Restrepo, zonas a las que antes llegaba por la calle 24A. El ajuste busca mejorar la cobertura y fluidez del servicio, optimizando la experiencia de quienes se movilizan en el occidente de la capital, según información oficial.

En total, han sido habilitados 21 paraderos a lo largo de la ruta. Entre los principales puntos destacan la estación Avenida Rojas, el barrio La Esperanza Norte, sectores de la avenida Boyacá y centros comerciales como Multiplaza y Hayuelos. También incluye barrios como Ciudad Hayuelos, La Felicidad, y Modelia, así como estaciones reconocidas como Normandía y Modelia. Así lo detalla el listado oficial de paraderos compartido por TransMilenio.

TransMilenio recomienda a los usuarios que consulten la operación actualizada del sistema a través del canal de WhatsApp, la aplicación TransMiApp o el sitio web oficial. Estas herramientas permiten programar los trayectos con anticipación y mantenerse informados sobre posibles novedades en el funcionamiento del servicio. La importancia de estos cambios radica en facilitar la movilidad para miles de bogotanos, quienes dependen de rutas zonales para movilizarse entre viviendas, lugares de trabajo y espacios comerciales, como lo describe el informe de TransMilenio.

Para quienes estén interesados en detalles visuales, TransMilenio ha publicado además una pieza gráfica informativa que resume tanto el recorrido actualizado como los paraderos oficiales, contribuyendo así a que los usuarios planeen mejor sus desplazamientos cotidianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos paraderos de la ruta K301 La Felicidad - Avenida Rojas?

La ruta renovada K301 ahora cuenta con 21 paraderos habilitados, distribuidos en puntos clave como estaciones Avenida Rojas, barrios La Esperanza Norte, Ciudad Hayuelos, Modelia y centros comerciales influyentes de la zona occidental. El listado de paraderos fue detallado oficialmente por TransMilenio para que los usuarios puedan conocer en qué lugares específicos se pueden tomar o dejar los buses.

¿Por qué TransMilenio cambió el trazado y los nombres de la ruta K301?

De acuerdo con TransMilenio, el ajuste responde a la necesidad de mejorar la cobertura y servicio para los habitantes del occidente de Bogotá. Modificar la ruta permite optimizar el flujo de pasajeros, evitar congestiones en puntos que ya no serán recorridos (como Salitre Occidental y la Terminal de Transporte) y dar un servicio más eficiente entre los sectores ahora incluidos en el nuevo trazado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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