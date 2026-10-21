Por: Portal Bogotá

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La reciente tercera sesión de 2026 del Consejo Consultivo Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes en Bogotá se destacó como un escenario donde los menores de edad asumieron el protagonismo para reflexionar sobre las desigualdades de género y la prevención de violencias en la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá en su espacio ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este encuentro puso sobre la mesa las ideas, experiencias y propuestas que los propios niños y adolescentes consideran cruciales para construir entornos más seguros tanto en la familia como en el colegio, los espacios públicos y las plataformas digitales.

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Bajo el lema “Ser niña: mi voz, mis derechos, mi poder”, la jornada permitió que las consejeras y los consejeros identificaran los retos que enfrentan para el ejercicio pleno de sus derechos. Uno de los ejercicios centrales consistió en una actividad de improvisación teatral, donde los participantes representaron situaciones cotidianas relacionadas con estereotipos de género y responsabilidades de cuidado en el hogar, así como las oportunidades de participación en la escuela y los riesgos presentes en internet y redes sociales. Esta dinámica, según lo reportado, posibilitó visibilizar conductas y creencias que perpetúan desigualdades desde la niñez e impulsó la búsqueda activa de formas para transformar prácticas y promover relaciones basadas en respeto y corresponsabilidad.

Luisa Fernanda Abasto, consejera consultiva, afirmó durante la jornada que “nosotras tenemos el poder y el derecho de hacer cosas que muchas veces los adultos u otras personas dicen que no podemos hacer por ser niñas”. El evento también incluyó un diálogo con representantes de entidades distritales, permitiendo a los jóvenes compartir puntos de vista y sugerir propuestas concretas para fortalecer la garantía de sus derechos y la prevención de violencias. De acuerdo con la información, estos aportes serán integrados por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en la estrategia “Cero Tolerancia a las Violencias”, para reforzar acciones de prevención y protección en los distintos contextos donde conviven niñas, niños y adolescentes.

El encuentro enfatizó la importancia de fomentar masculinidades respetuosas y corresponsables, alentando desde la infancia prácticas que favorezcan relaciones más equitativas. Además, el Consejo Consultivo Distrital manifestó la necesidad de mantener abiertos espacios donde la niñez y adolescencia puedan expresar sus ideas y ser partícipes en la toma de decisiones de la ciudad. Tal como lo destacó Juliana Sánchez, secretaria encargada de Integración Social, se continuará fortaleciendo la estrategia de “Cero Tolerancia a las Violencias” para avanzar hacia una Bogotá más justa y segura, donde todas y todos puedan crecer libres de violencia.

Garantizar la participación activa de la niñez y la adolescencia es fundamental para el desarrollo de una ciudad más equitativa, donde ejercer derechos y vivir sin violencias sea una realidad respaldada por familias, instituciones y sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la estrategia Cero Tolerancia a las Violencias en la infancia y adolescencia en Bogotá?

La estrategia Cero Tolerancia a las Violencias, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, busca fortalecer acciones de prevención y protección ante las diferentes formas de violencia que enfrentan niñas, niños y adolescentes en Bogotá, integrando sus propuestas y experiencias para generar entornos más seguros.

¿Cómo pueden participar niñas, niños y adolescentes en la construcción de políticas públicas en Bogotá?

Los espacios como el Consejo Consultivo Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes permiten que los menores de edad contribuyan con sus reflexiones, experiencias y propuestas, dialoguen con autoridades y vean reflejadas sus voces en acciones y estrategias distritales dedicadas a garantizar sus derechos y prevenir las violencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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