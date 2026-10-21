Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá continúa promoviendo espacios donde la comunidad puede reflexionar y conversar sobre experiencias complejas, a través del poder de la literatura y las artes. En esta ocasión, Idartes invita a la actividad 'Lecturas que acompañan el duelo - La muerte ilustrada', un encuentro pensado para acercar a los ciudadanos a temas como la ausencia y las despedidas, asuntos que marcan la vida de cada persona y suelen ser difíciles de abordar directamente en la cotidianidad. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este evento se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, a las 11:00 a. m., en Babel Libros, ubicado en la calle 39A No. 20-55, y la entrada es completamente gratuita.

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Esta propuesta no pretende ser una clínica del dolor; por el contrario, su esencia radica en ofrecer un espacio de encuentro y acompañamiento donde la palabra y la literatura se convierten en refugio. Los participantes encontrarán en este taller la posibilidad de compartir y explorar inquietudes respecto a la ausencia y el duelo, temas presentes en distintas etapas de la vida, utilizando los libros ilustrados como herramienta principal. Según lo informado por Idartes, 'La muerte ilustrada' se enfoca en las obras ilustradas como un medio para abordar aquellos sentimientos y situaciones ligados al miedo de perder, el olvido y las despedidas.

A través de imágenes, colores y palabras, los libros ilustrados permiten dialogar con las emociones propias del duelo mediante formas creativas de expresión y sensibilidad. Esta aproximación facilita abrir conversaciones en torno a temas difíciles de decir o comprender sólo con palabras, creando otros caminos para afrontar la ausencia desde la empatía y el arte. El evento propone así un acompañamiento literario y visual que puede ser especialmente útil para quienes atraviesan momentos de pérdida o quienes buscan comprenderlos.

La cita, según la información oficial de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, será gratuita, en Babel Libros, para quienes deseen agendarse y participar de este ejercicio de palabras, imágenes y memoria en torno al olvido y la resiliencia personal. Una invitación abierta a utilizar el arte como puente para la comprensión y el acompañamiento emocional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo abordan los libros ilustrados el duelo y la ausencia en los talleres de Idartes?

De acuerdo con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en 'La muerte ilustrada' los libros ilustrados permiten explorar temas como la ausencia, el miedo a perder y las despedidas. A través de imágenes, colores y palabras, la literatura ilustrada ofrece una alternativa creativa para acercarse a estas experiencias y facilita abrir conversaciones sobre emociones complejas, proporcionando un acompañamiento sensible y artístico.

¿Qué actividades ofrece la agenda cultural gratuita de Idartes en Bogotá para el 2026?

Según la información publicada en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, Idartes presenta eventos gratuitos como 'Lecturas que acompañan el duelo - La muerte ilustrada', programados en espacios culturales como Babel Libros. Estas actividades buscan acompañar emocionalmente a los asistentes y fomentar el diálogo a través de la literatura y el arte, invitando a la ciudadanía a agendarse y participar de propuestas culturales gratuitas en la ciudad.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.