Por: Portal Bogotá

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Bogotá, reconocida como una ciudad de múltiples amenazas naturales y antrópicas, se enfrenta al reto permanente de fortalecer su capacidad de respuesta ante diferentes tipos de emergencia. De acuerdo con el Distrito, la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha impulsado una amplia estrategia de simulacros y ejercicios progresivos orientados a evaluar tanto la preparación ciudadana como la articulación institucional frente a escenarios complejos en los que los recursos pueden requerir priorización simultánea.

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Un aspecto clave de esta estrategia es el ‘Simulacro Distrital en Bogotá 2026’, ejercicio que tiene lugar hoy miércoles 21 de octubre, a partir de las 10:00 a. m., y que invita a los habitantes de la capital a revisar y comprobar sus planes de emergencia y rutas de evacuación. Según lo informado por fuentes oficiales consultadas por la Alcaldía Mayor y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante estos simulacros se reproduce una secuencia de situaciones de emergencia en las que varias amenazas pueden coincidir, exigiendo una eficiente coordinación para la toma de decisiones y la distribución de recursos institucionales.

La secuencia inició el viernes 16 de octubre con una simulación de temperaturas elevadas, asociadas al deterioro de la calidad del aire y afectaciones respiratorias en el parque de Innovación Doña Juana. En ella, las entidades evaluaron la activación oportuna de alertas, la comunicación interinstitucional y la gestión de recursos, reportando sus logros y aprendizajes, como se evidenció en publicaciones del IDIGER en Instagram.

Continuando con la programación, el lunes 19 de octubre se simuló un escenario de desabastecimiento energético atribuido al fenómeno de El Niño 2026. Este ejercicio permitió valorar la capacidad de articulación con el sector eléctrico nacional, la protección de la infraestructura crítica y la implementación de alternativas de coordinación para garantizar servicios esenciales. Posteriormente, el martes 20 de octubre se llevaron a cabo dos simulaciones de incendios forestales, una en zonas de interfaz en La Calera con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, y otra con entidades del sector ambiente, como la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y el Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

El objetivo, de acuerdo con el IDIGER, es avanzar hacia un concepto de ‘Bogotá Multiamenaza’, en el que la ciudadanía y las instituciones estén listas para responder eficazmente a la superposición de eventos críticos. La recopilación de reportes y autoevaluaciones al finalizar estos ejercicios permitirá identificar fortalezas, dificultades y oportunidades para mejorar la preparación del Distrito Capital ante emergencias futuras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el Simulacro Distrital en Bogotá 2026 y qué busca?

El Simulacro Distrital en Bogotá 2026 es una jornada en la que la ciudadanía participa activamente para revisar y poner a prueba sus planes de emergencia, rutas de evacuación y puntos de encuentro, según información del Distrito. Este ejercicio busca evaluar tanto la reacción de la comunidad como la capacidad de coordinación y priorización de recursos de las entidades distritales en situaciones donde varias emergencias pueden ocurrir al mismo tiempo.

¿Qué significa que Bogotá sea considerada un territorio multiamenaza?

Cuando se indica que Bogotá es un territorio multiamenaza, según información del IDIGER, se reconoce que la ciudad está expuesta a diferentes peligros como fenómenos climáticos, desabastecimiento energético, incendios forestales y problemas ambientales. Esto implica que la respuesta y la planeación deben contemplar diferentes escenarios simultáneos, requiriendo estrategias integrales de prevención y gestión de riesgos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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