Por: El Espectador

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Una nueva polémica se ha desatado en Bogotá tras la radicación de una demanda ante la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que busca anular el artículo 5.° de la reforma tributaria recientemente aprobada en la ciudad. De acuerdo con la información, la demanda fue interpuesta por el activista Alejandro Palacio Restrepo, quien tomó la vocería tras convocar a la ciudadanía mediante redes sociales, alegando irregularidades en la aprobación y el contenido del articulado sancionado el 8 de octubre.

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El artículo cuestionado introduce una exención en el Impuesto Predial Unificado, dirigida exclusivamente a los inmuebles pertenecientes a proyectos de arrendamiento especializado. En términos prácticos, esto significa que los edificios con al menos cincuenta unidades, bajo propiedad de un solo titular y destinados completamente al alquiler, accederían a la rebaja tributaria, la cual disminuiría progresivamente cada año durante los próximos diez años. Esta disposición ha sido vista como un beneficio exclusivo para quienes invierten en vivienda construida para arrendar, sin otorgar una ventaja similar a las personas que adquieren vivienda para habitarla, según la argumentación presentada por Alejandro Palacio.

Palacio sostiene que la medida no cumplió con la presentación del impacto fiscal obligatorio que exige la ley presupuestal, ni incluyó una justificación técnica adecuada. Estas falencias, indica el demandante, vulnerarían principios constitucionales como la igualdad y la equidad en materia tributaria, al establecer un trato diferenciado carente de sustento técnico u objetivo que lo explique o justifique. Palacio enfatizó: "En ese escenario, la reforma premia la vivienda construida para arrendar. Para quien compra para habitarla, no contempla ningún beneficio equivalente".

La acción de nulidad también incluyó referencias a tres advertencias formales hechas durante el proceso en el concejo distrital: la ponencia del concejal Julián Triana Vargas, la intervención en la sesión del 18 de septiembre del concejal Julián Espinoza y la plenaria del 28 de septiembre, donde los concejales Espinoza, Donka Atanasova y Quena Ribadeneira insistieron en los posibles vacíos de la medida. Ese día se requirió al Secretario Jurídico del Distrito un diagnóstico, pero no fue presentado ningún estudio de impacto.

Finalmente, Palacio solicitó la suspensión provisional de los efectos del artículo 5.°, argumentando que, si la exención continúa vigente durante el juicio, el Distrito podría dejar de percibir importantes recursos proveniente del impuesto predial, lo que ocasionaría un perjuicio económico difícilmente reversible si la norma es anulada posteriormente. Por ahora, la Sección Cuarta del Tribunal debe decidir si admite la demanda y surten los efectos solicitados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pretende la demanda contra la exención del impuesto predial en la reforma tributaria de Bogotá?

La demanda busca que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anule el artículo 5.° de la reforma tributaria de Bogotá y suspenda de manera provisional sus efectos, argumentando falta de justificación técnica y vulneración de principios de igualdad y equidad tributaria. Además, advierte el riesgo de que el Distrito pierda recursos si la exención opera mientras dura el proceso.

¿Qué significa arrendamiento especializado en el contexto de la reforma tributaria de Bogotá?

El arrendamiento especializado, según la reforma tributaria mencionada, se refiere a proyectos inmobiliarios en los que los edificios cuentan con mínimo cincuenta unidades, un solo propietario y están destinados exclusivamente al alquiler, condición necesaria para acceder a la exención del impuesto predial unificado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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