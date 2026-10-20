Por: El Espectador

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La transformación de la avenida Caracas continúa con el avance de las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá, lo que implica varios cambios para los usuarios de Transmilenio, especialmente en el sector de Marly, en la localidad de Chapinero. A partir del sábado 24 de octubre de 2026, se pondrá en funcionamiento la estación definitiva Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, según información publicada por El Espectador. Esta nueva infraestructura reemplazará a la estación temporal Marly, instalada durante la construcción del metro para garantizar la continuidad del servicio en uno de los corredores más intervenidos de la ciudad.

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Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán estará ubicada sobre la avenida Caracas, entre las calles 49 y 53. Será la tercera estación definitiva disponible en este corredor, como parte de los ajustes que ha traído la construcción de la Línea 1 del Metro. Esta estación contará con 18 servicios troncales y una estructura más amplia, buscando responder al alto flujo de pasajeros habitual del sector. Con la llegada de esta estación nueva, los pasajeros deberán acostumbrarse a dos cambios principales: el cierre de la estación provisional Marly y el cambio de nombre oficial por el cual durante años identificaron la parada.

En cuanto a la operación, la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán tendrá tres vagones interconectados por pasarelas. Cada vagón tendrá rutas asignadas: el vagón 1 dará acceso a rutas como H15, H20, H27, A60, A61 y B23; el vagón 2 contará con los servicios 8, B18, B27, F60, Z61 y L18; mientras el vagón 3 recibirá los servicios 8, J24, K23, C15, D20 y D24. Cabe destacar que la ruta 8 aparece dos veces pero equivaldrá a una sola ruta en la sumatoria final de 18.

La nueva estación dispondrá de 383 metros de longitud, zonas de abordaje de ocho metros de ancho, dos accesos con taquillas (ubicados en las calles 49 y 53), puertas automáticas con mecanismos de seguridad, señalización luminosa y auditiva para personas con discapacidad, y un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) que monitorea en tiempo real el funcionamiento de la estación. Los usuarios deben tener en cuenta estas nuevas distribuciones y aprovechar las aplicaciones, como TransMiApp, para recargar la tarjeta Tullave, que puede ser activada incluso mediante tecnología NFC.

De acuerdo con El Espectador, la recomendación principal de Transmilenio es que los pasajeros identifiquen anticipadamente el acceso y vagón correspondiente a su ruta, eviten obstaculizar pasarelas y permitan el descenso antes de abordar. La entrada en funcionamiento de Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán es un capítulo más en los ajustes operativos del sistema, derivados de la construcción del metro en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comienza a operar la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán en Transmilenio?

Según la información de El Espectador, la nueva estación definitiva Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán comenzará a operar el sábado 24 de octubre de 2026, reemplazando a la estación temporal Marly. Desde ese día, los usuarios deberán hacer uso de los nuevos accesos y vagones, adaptándose a la nueva distribución y nombre de la estación.

¿Cuáles son los servicios y características de la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán?

La estación estará ubicada sobre la avenida Caracas, ofrecerá 18 servicios troncales distribuidos en tres vagones, con un total de 383 metros de longitud y zonas de abordaje de ocho metros de ancho. Contará con dos accesos y taquillas, puertas automáticas con bloqueo de seguridad, señalización luminosa y auditiva para personas con discapacidad, y un Sistema Inteligente de Transporte (ITS) que permite monitoreo en tiempo real.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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