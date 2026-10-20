Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) asumirá un papel destacado en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026 en Cartagena, liderado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). En el marco de este importante evento, el jueves 22 de octubre de 2026, RenoBo ofrecerá una presentación especial dirigida a empresas constructoras y fondos de inversión con el fin de mostrar el Proyecto Metro 26, considerado la iniciativa inmobiliaria de renovación urbana más ambiciosa en el centro de Bogotá para los próximos años.

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Este proyecto contempla la integración de vivienda, comercio y servicios en una zona con un potencial edificable aproximado de 87.000 metros cuadrados. Su localización en pleno Centro Internacional y junto al futuro nodo de integración del sistema de transporte de la capital posiciona a Metro 26 como un eje fundamental para la articulación urbana. De acuerdo con la información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, el desarrollo se vinculará de forma directa a la Primera Línea del Metro de Bogotá, el sistema TransMilenio y el Regiotram de Occidente. Esta conexión busca potenciar el acceso a la movilidad y aprovechar al máximo el predio urbano para garantizar su revitalización.

Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, afirmó: "Esta será la oportunidad para que las principales empresas del sector conozcan el Proyecto Metro 26, exploren posibilidades de participación y evalúen su potencial de desarrollo e inversión. Buscamos transformar el corazón de Bogotá con mejores opciones de vivienda, comercio y servicios, aprovechando una ubicación estratégica y su conexión con los principales sistemas de transporte de la ciudad".

En la jornada, RenoBo no solo socializará el alcance arquitectónico y urbano de Metro 26, sino que dará a conocer el modelo de negocio propuesto. Este modelo prevé la vinculación de un socio desarrollador e inversionista, quien participará activamente en la estructuración y ejecución del proyecto, sumando un ventaja adicional: el suelo listo para desarrollar o ready to build, considerado un activo estratégico al reducir tiempos y riesgos.

El Proyecto Metro 26 ha sido planeado dentro del marco del Plan Parcial Estación Metro 26, un instrumento diseñado para una intervención integral sobre un área de 9,3 hectáreas. Según la administración distrital liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, la intención es consolidar un modelo de gestión del suelo que impulse la colaboración entre el sector público y privado, dinamice la inversión inmobiliaria y acelere la revitalización del centro de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Proyecto Metro 26 en Bogotá y cuál es su objetivo principal?

El Proyecto Metro 26 es una iniciativa impulsada por la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), cuya meta es integrar vivienda, comercio y servicios en una zona estratégica del centro de la ciudad, articulada con los principales sistemas de transporte, según la Alcaldía de Bogotá. Su objetivo principal es fomentar la renovación urbana y facilitar la inversión conjunta entre sectores público y privado para revitalizar el corazón de Bogotá.

¿En qué consiste el modelo de negocio del Proyecto Metro 26 en Bogotá?

De acuerdo con RenoBo, el modelo de negocio del Proyecto Metro 26 incluye la participación de un socio desarrollador e inversionista en la estructuración y ejecución del proyecto. Uno de sus componentes clave es el suelo "ready to build", o listo para desarrollar, lo que significa que el terreno está listo para ser intervenido desde el punto de vista técnico y normativo, agilizando así el proceso de construcción y reduciendo los riesgos para futuros inversionistas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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