Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) continúa apostando por la cultura y el encuentro ciudadano con la iniciativa 'Susurros de Bandoneón', un salón de baile abierto a toda la comunidad que se llevará a cabo el viernes 23 de octubre de 2026 en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, con entrada gratuita hasta completar aforo. De acuerdo con la información publicada por el portal oficial de Bogotá, este evento promete ser un espacio para disfrutar y aprender tango en comunidad, bajo la guía de profesionales de la danza.

Sigue a PULZO en Discover

Los salones de baile impulsados por Idartes destacan por su carácter gratuito y su enfoque en la inclusión, ya que están dirigidos a personas de todas las edades dispuestas a explorar la danza social. Quienes asisten a estos encuentros pueden dejarse llevar no solo por géneros como el tango —protagonista de 'Susurros de Bandoneón'—, sino también por la salsa, bachata, merengue y bailes tradicionales representativos de distintas regiones como el Caribe, el Pacífico y la zona andina. Según Idartes, el objetivo va más allá de la simple actividad física, pues estos espacios buscan fomentar el bienestar emocional, fortalecer el tejido social e integrar a la ciudadanía por medio de la música y el movimiento.

El evento será realizado el viernes 23 de octubre de 2026, en una franja horaria de 5:00 a 7:00 de la tarde, dentro de las instalaciones del CEFE Chapinero, específicamente en el Ágora, piso 6, con dirección en la calle 82 No. 11 – 69. La entrada es totalmente libre y se asignará hasta que se complete el aforo disponible, asegurando así que más personas puedan tener acceso a la experiencia sin costo alguno.

Participar en 'Susurros de Bandoneón' no solo permite disfrutar del baile y la música en vivo, sino que también abre la posibilidad de conectarse con otras personas, aprender de profesionales y fortalecer la identidad cultural bogotana. En definitiva, es una apuesta por la cultura y la integración comunitaria que sigue encontrando espacios vitales en la capital colombiana, como lo demuestra la agenda cultural que promueve Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede participar en los salones de baile gratis de Idartes en Bogotá?

Es posible participar en los salones de baile organizados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) simplemente asistiendo al lugar y hora indicados para cada evento, como en el caso de 'Susurros de Bandoneón' en el CEFE Chapinero, donde la entrada es libre hasta completar el aforo, según lo señalado en la información oficial.

¿Qué beneficios ofrecen los salones de baile para la integración y el bienestar en Bogotá?

De acuerdo con Idartes, los salones de baile, además de facilitar la actividad física, aportan al bienestar emocional, la integración comunitaria y el fortalecimiento del tejido social, brindando espacios compartidos para la danza y la cultura en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.