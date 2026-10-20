Por: Caracol TV

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Desde el sábado 24 de octubre, los usuarios del sistema TransMilenio que transitan por la avenida Caracas, a la altura de Chapinero, se encontrarán con cambios significativos en sus recorridos. Según Noticias Caracol, ese día comenzará a funcionar la estación definitiva Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán, una estructura que reemplazará la estación temporal Marly. Este cambio está enmarcado dentro de las intervenciones en la troncal Caracas relacionadas con los avances de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Con la apertura de este nuevo punto, ya serán tres las estaciones definitivas que inician operaciones en este corredor, en el contexto de las obras ferroviarias.

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Ubicada estratégicamente entre las calles 49 y 53 sobre la avenida Caracas, la estación Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán está destinada a atender a los pasajeros que hacían uso de los servicios en este sector. Datos proporcionados por TransMilenio indican que la estación albergará 18 servicios troncales, los cuales se distribuirán en tres vagones. Los usuarios deben ahora familiarizarse con los accesos y saber en qué vagón se detiene la ruta de su interés, dado que la estación temporal Marly dejará de operar.

La nueva estación presenta una infraestructura moderna con tres vagones y pasarelas para facilitar el desplazamiento interno. El vagón sur posee una longitud de 93,57 metros, el central mide 66,82 metros, y el del norte alcanza los 91,07 metros; en total, la estructura suma 383 metros de longitud y dispone de zonas de abordaje que tienen ocho metros de ancho, buscando optimizar el flujo de personas y la circulación segura en el interior de la estación.

En cuanto a servicios adicionales, la estación cuenta con dos taquillas: la primera se localiza en el costado interno con salida hacia la calle 53, mientras que la segunda aparece en el costado externo, con acceso a la calle 49. Entre los aspectos que destacan de la nueva estación están las puertas automáticas ubicadas en los puntos de parada de los buses, equipadas con sistemas de bloqueo y señales luz y sonido, para guiar a usuarios con discapacidades visuales o auditivas.

Para adaptarse de manera eficiente a las nuevas condiciones, TransMilenio recomienda a sus usuarios identificar de antemano el servicio y el vagón correspondiente que necesiten utilizar. Esta medida, especialmente importante en horas pico, facilita la movilidad interna y minimiza el riesgo de congestión en los accesos de la estación. La correcta localización de las rutas permitirá un uso más ágil y seguro de la infraestructura, de acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece la estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán de TransMilenio?

La nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán, de acuerdo con Noticias Caracol, ofrece 18 servicios troncales que están distribuidos en tres vagones. Cada vagón está conectado por pasarelas, permitiendo que los usuarios accedan a distintas rutas hacia diferentes portales del sistema TransMilenio. Esta organización busca optimizar el tránsito interno y facilitar la identificación del servicio necesario para cada pasajero.

¿Cómo está distribuida la nueva estación Calle 53 – Universidad Manuela Beltrán?

Según información publicada por Noticias Caracol, la estación cuenta con tres vagones: el sur, de 93,57 metros; el central, de 66,82 metros; y el norte, de 91,07 metros. La infraestructura total tiene una longitud de 383 metros y zonas de abordaje de ocho metros de ancho. Hay dos taquillas situadas en los accesos hacia las calles 53 y 49. Además, la estación incluye puertas automáticas en los puntos de parada de los buses, equipadas con señales visuales y sonoras para facilitar la orientación, especialmente para personas con discapacidades visuales o auditivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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