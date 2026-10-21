Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para enfrentar situaciones de emergencia al convocar una nueva edición del ‘Simulacro Bogotá 2026’, el cual se llevará a cabo el miércoles 21 de octubre desde las 10:00 a. m. Este ejercicio, impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), busca fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudadanía, empresas, colegios y organizaciones sociales ante posibles eventos adversos, especialmente sismos. De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía, el simulacro estará presente en diferentes zonas del Distrito Capital, con la participación de personas, entidades y comunidades previamente registradas.

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El objetivo principal del Simulacro Bogotá 2026 es que los habitantes de la ciudad identifiquen rutas de evacuación, puntos de encuentro y las acciones que deben tomar en caso de un sismo o cualquier situación de riesgo. El IDIGER hace énfasis en que, aunque las emergencias son impredecibles, es fundamental enseñar a la comunidad cómo evacuar y reaccionar de forma ordenada incluso en los momentos de mayor dificultad. Según la información publicada en el sitio web de la Alcaldía Mayor, quienes participen deben seguir una serie de recomendaciones antes, durante y después de una evacuación, como identificar peligros en los espacios, preparar kits de emergencia suficientes para al menos 72 horas y conocer cómo cerrar servicios como el gas, la luz y el agua.

Las recomendaciones se extienden también a empresas, establecimientos educativos y propiedades residenciales, a quienes se les sugiere revisar protocolos, rutas de evacuación y asegurarse de que todas las personas conozcan los procedimientos. Para las familias, el IDIGER aconseja definir rutas de salida, establecer puntos de encuentro seguros y practicar la técnica de autoprotección conocida como ‘Agacharse, Protégete y Agárrate’, además de establecer redes de contacto con familiares fuera de la zona afectada.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático coordina este plan para que la ciudad analice qué tan preparada está ante la adversidad y ajuste sus protocolos si es necesario. Desde esta perspectiva, la participación en el simulacro no solo representa un ejercicio preventivo, sino una oportunidad para evaluar y fortalecer la cultura de la autoprotección y la resiliencia en Bogotá, de acuerdo con lo destacado por la Alcaldía Mayor y el IDIGER.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué debe incluir el kit de emergencia según el Simulacro Bogotá 2026?

El kit de emergencia, tal como recomienda el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), debe contar con agua embotellada, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna y radio con pilas, herramientas básicas, copias de llaves y documentos personales, y una reserva de dinero en efectivo. Estos elementos están pensados para permitir la supervivencia de al menos 72 horas en caso de que ocurra un sismo u otra emergencia.

¿Cuáles son las recomendaciones específicas para familias y colegios en el simulacro de evacuación?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDIGER, las recomendaciones incluyen definir rutas de evacuación y puntos de encuentro, designar contactos externos para comunicaciones en caso de interrupción telefónica y explicar a niños y niñas en términos claros qué es un sismo y cómo protegerse. También se aconseja practicar simulacros periódicamente y asegurarse de que los colegios tengan protocolos claros de emergencia y autoprotección.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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