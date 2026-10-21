Por: Portal Bogotá

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La educación de la primera infancia es una de las prioridades principales en Bogotá, de acuerdo con la información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Para quienes buscan educación inicial para niñas y niños desde el nacimiento hasta los 5 años, la ciudad ha estructurado un proceso detallado que permite identificar y acceder a la oferta educativa distrital, guiando paso a paso desde la consulta hasta la inscripción.

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El punto inicial consiste en visitar la plataforma oficial ‘De la mano contigo – oferta distrital para la primera infancia’, donde es posible explorar los servicios educativos según grupos de edad: menores de un año, entre 1 y 2 años, y de 3 a 5 años. Esta página recopila la información oficial sobre la oferta en Bogotá y redirige a los canales de inscripción respectivos, lo que permite a las familias conocer de primera mano las modalidades y requisitos de cada servicio, según información de la administración distrital.

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) es la entidad encargada de atender a niños y niñas de 0 a 3 años, a través de jardines infantiles y otras modalidades de atención como horarios diurnos, nocturnos, rurales y familiares, adaptándose a las características de cada territorio de la ciudad. Según la SDIS, las inscripciones en estos servicios se encuentran disponibles todo el año, siempre que exista cupo. Para quienes tienen hijos entre 3 y 5 años, la educación inicial incluye grados de prejardín (a partir de los 3 años), jardín (4 años) y transición (5 años), ofrecidos tanto en jardines infantiles de la SDIS como en colegios oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito (SED).

El proceso para encontrar cupos disponibles en jardines infantiles de la SDIS se puede realizar en el sitio web de la entidad, mediante una herramienta que permite filtrar por localidad y edad. Es importante notar que diligenciar el formulario de inscripción no asegura automáticamente el cupo; tras este paso, la entidad valida la información y se contacta con la familia para continuar el proceso. Alternativamente, quienes ya tengan identificado un jardín de la SDIS pueden acercarse a la Subdirección Local de Integración Social o a la sede del jardín para solicitar un cupo y confirmar su existencia.

Para los grados de prejardín, jardín o transición, se recomienda también consultar la oferta de colegios oficiales de Bogotá, a través de los canales dispuestos por la SED y la misma plataforma ‘De la mano contigo’. El proceso de inscripción se mantiene vigente durante todo el año, buscando garantizar que niñas y niños gocen de una trayectoria educativa continua desde la primera infancia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribir a niñas y niños en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social?

Para inscribir a niños o niñas en los jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), usted debe consultar el sitio web oficial de la entidad o acercarse directamente a la Subdirección Local de Integración Social o al jardín infantil de interés. El proceso implica verificar la disponibilidad de cupos según la edad y diligenciar el formulario de inscripción, recordando que este paso no asegura automáticamente la asignación, ya que la entidad validará la información y dará aviso sobre los siguientes pasos.

¿Dónde consultar la oferta educativa para primera infancia en Bogotá?

Las familias interesadas en la educación inicial pueden consultar la oferta educativa distrital en la plataforma ‘De la mano contigo – oferta distrital para la primera infancia’. Allí se encuentra información sobre servicios, modalidades y disponibilidad para niñas y niños desde el nacimiento hasta los cinco años, tanto para jardines infantiles de la SDIS como para los colegios oficiales de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), todo en un solo lugar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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