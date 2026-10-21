Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

A cinco días de su regreso, el Parque Simón Bolívar será escenario del Festival Hip Hop al Parque 2026, que tendrá lugar el 24 y 25 de octubre de ese año. Este evento es conocido por reunir a amantes de la cultura hip hop y, en esta edición, incluye una Franja Académica de Danza pensada para explorar las danzas urbanas en toda su riqueza. De acuerdo con información oficial difundida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), esta franja busca fomentar la creatividad, el intercambio de saberes y el fortalecimiento técnico de la danza dentro de esta cultura. La entrada es libre, previo registro de inscripción.

Sigue a PULZO en Discover

Como parte central del festival, la agenda académica ofrecerá una serie de encuentros, talleres y conversatorios que permiten profundizar en los diversos elementos que conforman el hip hop. Según el portal oficial del evento, esta programación contará tanto con figuras nacionales como internacionales. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca las experiencias, trayectorias y visiones de expositores de larga trayectoria. La premisa es el acceso libre, aunque cada actividad requiere inscripción previa para asegurar la organización y el aforo de los espacios.

Entre las actividades confirmadas para la franja de danza destaca Female Dancehall: la feminidad en lo urbano, una experiencia que promueve la exploración de la musicalidad, coordinación y presencia escénica, resaltando especialmente la identidad, fuerza y expresión de los cuerpos femeninos y disidentes. Por otro lado, el taller Breakin, con Rudolf Laban propone conectar la técnica del breaking con los estudios de movimiento desarrollados por Rudolf Laban, abriendo puertas a nuevas dinámicas y cualidades en la danza urbana.

A esto se suma el espacio DJs Breakin: Each One, Teach One Vol. 2, enfocado en la enseñanza de mezcla, scratching, beat juggling y gramática musical, permitiendo un vínculo más directo entre el sonido y las batallas de breakdance. Estos eventos se desarrollarán en La Casona de la Danza (carrera 1 n.º 17-01), con actividades programadas del 19 al 23 de octubre en diversos horarios. Toda la agenda busca fortalecer la escena, compartir saberes y celebrar el hip hop en su amplia diversidad, de acuerdo con lo informado en el sitio web oficial del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades de la Franja Académica de Danza tiene el Hip Hop al Parque 2026?

La Franja Académica de Danza del Festival Hip Hop al Parque 2026 incluye experiencias dedicadas a la danza urbana, como Female Dancehall, talleres de breakin con enfoque en los estudios de Rudolf Laban y sesiones de DJs orientadas a la conexión entre música y movimiento. Todas requieren inscripción previa y tienen entrada libre hasta completar aforo, según información oficial del evento.

¿Dónde serán los talleres y eventos de la Franja Académica de Danza en Hip Hop al Parque 2026?

De acuerdo con los organizadores, las actividades académicas de danza tendrán lugar en La Casona de la Danza, ubicada en la carrera 1 n.º 17-01. Allí se desarrollarán los talleres y encuentros entre el 19 y el 23 de octubre, en horarios que varían según cada actividad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z