Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La cocina colombiana se enriquece con recetas tradicionales que han pasado de generación en generación y que resultan esenciales en los hogares. Uno de estos platos fundamentales es el hogao, conocido también como guiso, una salsa versátil que destaca por su sencillez y capacidad para transformar cualquier comida cotidiana. Según la receta presentada por El Espectador, el hogao puede prepararse en 25 minutos, utilizando solo cuatro ingredientes principales: cebolla larga, tomate chonto, ghee (mantequilla clarificada) y sal.

Sigue a PULZO en Discover

La preparación comienza picando la cebolla larga en trozos pequeños, lo que permite que su sabor se distribuya de forma uniforme. Los tomates chontos se deben cortar, retirar las pepas y trocear finamente, una recomendación importante para lograr una textura suave y evitar el exceso de líquido en la salsa. Luego, se calienta el ghee en una sartén a fuego medio, un paso que le da al guiso un sabor profundo y ligeramente tostado. Se sofríe la cebolla larga hasta que esté transparente y suave, tras lo cual se incorpora el tomate picado junto con la sal. La mezcla se cocina a fuego bajo, revolviendo ocasionalmente, hasta que logre una consistencia homogénea y espesa. Este proceso sencillo resulta en una salsa que complementa maravillosamente arepas, arroz, huevos, papas y diversos tipos de carnes.

El origen del hogao está en los sofritos de la cocina española, los cuales se adaptaron a los ingredientes y sabores locales tras la llegada de los europeos a América. En Colombia, la cebolla larga reemplazó a otros tipos de cebolla y se posicionó como uno de los ingredientes centrales, haciendo que el hogao se convierta en un acompañamiento indispensable en varias regiones del país.

Uno de los beneficios destacados en la receta es la presencia de licopeno en el tomate cocido, un antioxidante cuya absorción se incrementa gracias a la cocción y a la grasa del ghee, según la información presentada por El Espectador. Este detalle resalta no solo el sabor sino también las propiedades nutritivas de la preparación. Para quienes buscan recetas básicas y versátiles, el hogao es una opción ideal, sencilla y saludable. El equipo detrás de la publicación invita a los aficionados de la cocina a compartir sus propias creaciones gastronómicas, mostrando así el valor de la cocina tradicional y casera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el hogao colombiano de manera tradicional?

El hogao colombiano se elabora a partir de cebolla larga y tomate chonto, ambos picados finamente, cocinados en ghee y sazonados con sal. La cocción debe ser lenta para que los sabores se integren y la salsa logre una textura homogénea, siguiendo los pasos detallados por El Espectador.

¿Cuál es la historia y relevancia del hogao en la gastronomía colombiana?

De acuerdo con El Espectador, el hogao surge de la adaptación de los sofritos españoles a ingredientes locales como la cebolla larga en Colombia. Esta evolución ha hecho que el hogao se establezca como uno de los acompañamientos más representativos y presentes en distintas regiones del país.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.