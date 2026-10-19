Por: El Espectador

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Un grupo de investigadores ha planteado un enfoque novedoso para avanzar en el estudio del alzhéimer. La idea es tan curiosa como prometedora: observar a perros ancianos para comprender mejor cómo se desarrolla y evoluciona esta enfermedad en los humanos. Según una columna reciente publicada en The Conversation, los perros no solo pueden vivir un deterioro cognitivo similar al de las personas, sino que sus cerebros, al envejecer, también muestran acumulaciones de proteínas relacionadas con esta patología. Estos animales, que a menudo presentan desorientación y modifican su comportamiento en etapas avanzadas de su vida, podrían ser claves para comprender los cambios cerebrales asociados a la edad.

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Las limitaciones de los modelos tradicionales de estudio, como los ratones de laboratorio, han motivado este cambio de enfoque. En palabras de los investigadores citados por The Conversation, "el envejecimiento cerebral es difícil de estudiar en ratones, ya que no presentan de forma natural la acumulación de proteínas deformadas que se observa en la demencia". Debido a esto, los encuentros y diferencias entre el deterioro cognitivo en perros y humanos han sido objeto de una reciente investigación publicada en la revista científica npj Dementia.

En el estudio, los investigadores analizaron cerebros de 24 perros con ocho años o más, recopilando además evaluaciones cognitivas realizadas antes de su fallecimiento y, en un grupo más pequeño, datos de biomarcadores en muestras de sangre. El análisis reveló que todos los perros presentaban depósitos de beta-amiloide en la corteza cerebral, proteína ampliamente estudiada en el contexto del alzhéimer por su capacidad de formar placas en el cerebro humano. De acuerdo con los resultados, el 87,5 % de los perros tenía también depósitos en el hipocampo, una región asociada a la memoria, siendo más evidente en los ejemplares de mayor edad.

No obstante, los perros no mostraron placas neuríticas, una lesión característica del alzhéimer humano, ya que corresponde a prolongaciones neuronales dañadas alrededor de los depósitos de beta-amiloide. Además, aunque en el 71 % de los cerebros caninos se detectaron alteraciones tempranas en la proteína tau (otra implicada en la enfermedad), estas no fueron tan extendidas ni siguieron el mismo patrón que se observa en los seres humanos. En casos de perros con deterioro cognitivo, las acumulaciones de estas proteínas fueron más evidentes, particularmente en la corteza prefrontal y visual, pero no existía una asociación consistente en todos los casos.

El hallazgo principal es que, pese a las similitudes en la acumulación de proteínas, los perros no desarrollan todas las características neuropatológicas del alzhéimer humano, abriendo la pregunta sobre qué factores limitan su progresión. Este tipo de estudios puede ayudar a entender por qué algunos individuos desarrollan demencia y otros no. Los autores insisten, sin embargo, en que hay varias limitaciones: el tamaño muestral fue reducido, los controles dependieron de relatos de los dueños y las metodologías aún requieren validación para perros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se comparan los síntomas del alzhéimer en perros y humanos?

Los síntomas observados en perros ancianos, como desorientación y cambios de comportamiento, se asemejan en parte a los que presentan las personas con alzhéimer. En ambos casos, se ha detectado la acumulación de proteínas como beta-amiloide y tau en el cerebro. Sin embargo, en los perros no se encontraron ciertas lesiones clave, como las placas neuríticas que sí aparecen en los humanos.

¿Por qué es relevante estudiar la proteína beta-amiloide en el cerebro de los perros?

El estudio de la proteína beta-amiloide en perros mayores es importante porque su acumulación se relaciona con el alzhéimer humano. Comprender cómo se comporta en una especie diferente puede ofrecer pistas valiosas sobre los procesos que desencadenan o limitan la progresión de esta enfermedad en los humanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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