Por: Noticiero 90 minutos

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Reconocer los cambios que se presentan en los senos, consultar ante cualquier señal inusual y acudir puntualmente a los controles médicos son pasos fundamentales para la detección precoz del cáncer de mama. Bajo esta premisa, la mastóloga Ana Maria Fidalgo orienta sobre las señales de alerta, la forma adecuada de realizar el autoexamen y la importancia de que estos hábitos se conviertan en parte de la rutina de cuidado personal, según información consultada en 90 Minutos.

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El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en el contexto del mes de sensibilización dedicado a esta enfermedad. De acuerdo con la Organización mundial de la salud, esta jornada tiene como propósito incentivar la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamientos integrales. En Colombia también se ha estructurado el Plan Decenal para el Control del Cáncer 2026-2035, que abarca vigilancia, prevención, investigación y tratamiento, así como soporte oncológico y capacitación del personal médico. El lazo rosado, símbolo internacionalmente reconocido, representa tanto la solidaridad y la sensibilización como el respaldo a las personas diagnosticadas y sus familias.

El cáncer de mama se origina cuando células de la mama comienzan a crecer de manera descontrolada, lo que puede dar lugar a la formación de un tumor. Según la OMS, aunque la mayoría de los casos afecta a mujeres, entre el 0,5 % y el 1 % involucra a varones, un aspecto que enfatiza la importancia de la vigilancia en ambos sexos. Entre los síntomas que deben motivar una consulta médica se encuentran el endurecimiento o hinchazón de una parte de la mama, cambios en la piel como enrojecimiento, descamación o aspecto de “piel de naranja”, modificación en la posición del pezón, secreción fuera de la lactancia, variación en el tamaño o la forma del seno, dolor en la mama o axila, e inflamación en la axila o alrededor de la clavícula. La presencia de estos signos no implica necesariamente un diagnóstico de cáncer, pero sí amerita valoración profesional para descartar o confirmar la condición.

La autoexploración desempeña un rol trascendental. Ana Maria Fidalgo recomienda que las mujeres en edad menstrual lo realicen entre una y dos semanas después de su periodo; las mujeres que ya no menstruan deben elegir un día fijo cada mes. Observar los senos frente al espejo y palpar cuidadosamente la mama y la axila permite identificar cualquier alteración desde sus etapas iniciales. Además, la mamografía anual a partir de los 40 años, según la recomendación médica, posibilita detectar lesiones no palpables. Es importante tener presente que el cáncer de mama en sus fases tempranas, advierte la especialista, puede avanzar sin manifestaciones clínicas visibles, lo que refuerza la necesidad de exámenes periódicos aun en ausencia de síntomas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los síntomas de cáncer de mama que requieren consulta médica?

Entre los principales síntomas de cáncer de mama destacan endurecimiento o hinchazón de la mama, cambios en la piel como enrojecimiento o descamación, modificación o hundimiento del pezón, secreción fuera de lactancia, variaciones en tamaño o forma, dolor en el seno o axila e inflamación bajo la axila o clavícula. Si usted detecta alguno de estos signos, es recomendable acudir a un profesional de salud para recibir orientación y diagnóstico preciso, según lo reportado por la Organización mundial de la salud.

¿Cómo realizar el autoexamen de mama para detectar cambios tempranos?

El autoexamen de mama consiste en observar los senos frente a un espejo y palpar la mama y la axila en busca de irregularidades. De acuerdo con la mastóloga Ana Maria Fidalgo, en mujeres con ciclo menstrual se debe hacer una o dos semanas después del periodo; quienes ya no menstrúan deben escoger un día fijo cada mes. Este hábito ayuda a reconocer cualquier cambio, permitiendo que se consulte a tiempo ante posibles señales de alerta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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