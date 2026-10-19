Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se prepara para celebrar un momento histórico en su trayectoria educativa: los 40 años del programa de Comunicación Social y Periodismo. Este evento especial no solo representa un hito para la institución, sino que también se configura como una gran oportunidad para hacer memoria y proyectar el futuro de la profesión en medio de la transformación digital que vive el sector.

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La jornada reunirá a figuras reconocidas del gremio periodístico y del campo de la comunicación, con el objetivo de hacer un alto institucional y reflexionar sobre las dinámicas de cambio, así como los retos actuales de la comunicación social y el periodismo. La decana Catalina Jiménez destacó que, desde su creación, el programa se ha consolidado como "un programa referente en el suroccidente del país y en todo el país", subrayando su impacto tanto a nivel regional como nacional, de acuerdo con lo reportado por 90minutos.co.

A lo largo de estas cuatro décadas, la propuesta formativa de Comunicación Social y Periodismo de la UAO ha dejado una huella significativa en el desarrollo de los medios de comunicación y el debate público en Colombia. Según la información de 90minutos.co, el compromiso con la ética, el rigor informativo y la responsabilidad social han sido fundamentales en la formación de varias generaciones de profesionales, quienes han contribuido al fortalecimiento del sector.

El evento será mucho más que un reconocimiento a la historia recorrida. La agenda está diseñada como un espacio estratégico para pensar la evolución de la comunicación frente a los desafíos que plantean las exigencias globales y el acelerado entorno digital. Destacan la participación de expertos y líderes en la industria, incluidos representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y periodistas de medios regionales.

Se resalta la intervención especial de Mauricio Cabrera, experto en comunicación digital y nuevas audiencias. Cabrera expondrá su análisis sobre nuevas métricas de consumo, la sostenibilidad de los medios y los retos narrativos ante la juventud, temas que cobran principal importancia hoy en día.

La conmemoración tendrá lugar el lunes 26 de octubre, desde las 8:00 a. m., en el Auditorio Yquinde de la UAO. Así, la universidad refrenda su compromiso con la formación periodística de calidad, enfocada al servicio del interés público y a afrontar los desafíos que trae el contexto digital contemporáneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será la celebración de los 40 años del programa de Comunicación Social y Periodismo de la UAO?

La conmemoración de las cuatro décadas del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente se llevará a cabo el lunes 26 de octubre, a partir de las 8:00 a. m., en el Auditorio Yquinde de la misma universidad, según la información suministrada por 90minutos.co.

¿Qué retos del periodismo mencionará Mauricio Cabrera en el evento por los 40 años de la UAO?

De acuerdo con lo informado, Mauricio Cabrera, especialista en comunicación digital, analizará los desafíos sobre nuevas métricas de consumo, la sostenibilidad de los medios y los retos narrativos que supone conectar con las audiencias jóvenes, reflexionando sobre cómo estos elementos afectan el presente y el futuro del periodismo contemporáneo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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