Por: Noticiero 90 minutos

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La gimnasia artística masculina de Colombia alcanzó un hito histórico en Róterdam, Países Bajos, al asegurarse por primera vez un cupo en la final por equipos de un Campeonato Mundial. De acuerdo con la información proporcionada, el combinado nacional está conformado por Ángel Barajas, Thomás Mejía, Yan Dairon Zabala, Camilo Vera, Jorman Álvarez y Juan Felipe Ramos, quienes lograron ubicarse en la octava posición general de la clasificación con un puntaje acumulado de 242.727. Este resultado fue producto del desempeño por aparatos: el equipo sumó 39.198 puntos en piso, 40.099 en caballo con arzones, 39.566 en anillas, 40.932 en salto, 42.433 en barras paralelas y 40.499 en barra fija.

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Gracias a este rendimiento, Colombia competirá en la final frente a potencias del deporte como Japón, Gran Bretaña, Rusia, China, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos. Según lo destacado en la nota, el valor de esta final es sobresaliente, ya que los tres mejores equipos obtendrán un cupo directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La importancia de este logro fue resaltada tanto en medios digitales especializados como en las redes sociales del Comité Olímpico colombiano, que calificó como “histórico” este paso para la gimnasia nacional.

En cuanto a la competencia individual, Colombia también tendrá presencia destacada. En la prueba completa o ‘all-around’, Ángel Barajas y Camilo Vera consiguieron clasificar entre los 24 mejores, ocupando el octavo y noveno puesto respectivamente, con puntajes de 82.831 y 82.764. Además, ambos avanzaron a la final de barra fija, una ronda exclusiva para los ocho más destacados de la fase anterior. Barajas, actual subcampeón olímpico, obtuvo la quinta mejor nota con 14.333 (desglose: dificultad 6.300, ejecución 7.933 y una bonificación de 0.1). Vera, quien ostenta el título de campeón mundial juvenil, clasificó séptimo con un puntaje de 14.166 (dificultad 5.600 y ejecución 8.566).

El calendario oficial del Mundial marca que la final masculina por equipos será el martes 20 de octubre, donde el equipo nacional buscará una de las tres plazas olímpicas. La final individual o concurso completo se llevará a cabo el jueves 22 y las finales por aparatos, incluyendo barra fija, están fijadas para el sábado 24 y domingo 25 de octubre, fechas en las que Barajas y Vera participarán representando al país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo compite Colombia en la final del Mundial de Gimnasia Artística 2026?

Según el cronograma del campeonato, Colombia disputará la final masculina por equipos el martes 20 de octubre. En esta competencia, el país tendrá la oportunidad de luchar por una de las tres plazas directas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, enfrentando a las delegaciones de Japón, Gran Bretaña, Rusia, China, Estados Unidos, Suiza y Países Bajos.

¿Cómo se disputarán las finales individuales para Colombia en el Mundial de Gimnasia Artística?

La agenda del Mundial establece que las finales individuales, conocidas como concurso completo o ‘all-around’, serán el jueves 22 de octubre, con Ángel Barajas y Camilo Vera como representantes colombianos. Las finales por aparatos, en este caso la de barra fija en la que ambos atletas participarán, están programadas para el sábado 24 y domingo 25 de octubre. ‘All-around’ es el término usado para referirse a la suma total de los puntajes obtenidos en todos los aparatos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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