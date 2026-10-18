Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella dejó en claro la postura de Colombia respecto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante una alocución realizada el pasado domingo, el jefe de Estado reafirmó de manera contundente que el país mantiene el control total sobre estas islas y enfatizó que "no se va a volver a perder territorio por no defenderlo como corresponde". Este mensaje se produce en medio de un contexto marcado por la reciente disputa con Nicaragua sobre los límites marítimos en la zona.

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En esa misma intervención, De la Espriella comunicó que el gobierno tiene previsto para el 30 de noviembre la expedición de un decreto que establecerá las líneas de base del archipiélago, decisión que será registrada en las cartas náuticas oficiales de Colombia. Según lo expresado, esta medida constituye un "acto de soberanía" con el que se establecerán, con la precisión que exige el derecho internacional, los territorios que le pertenecen al Estado colombiano. El mandatario subrayó que Colombia ejercerá plenamente su derecho a navegar y sobrevolar el área, conforme a lo que estipula el derecho del mar, y que, aunque se buscarán acuerdos bilaterales con Estados vecinos, no cederá territorio ni abandonará a los pescadores locales. Resaltó también el respaldo de la Armada Nacional para la defensa de la soberanía en caso de violaciones a la ley en el mar por parte de otros actores.

La posición del presidente está respaldada por el fallo más reciente de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emitido el 13 de julio de 2023. En esa sentencia, el tribunal favoreció a Colombia en la demanda interpuesta por Nicaragua, determinando que "no puede extenderse la plataforma continental que se sobreponga sobre otro Estado". Managua pretendía aumentar su plataforma continental más allá de los límites definidos por tratados internacionales, objetivo que la CIJ no avaló, ratificando así la soberanía colombiana, según la información de El Espectador.

Como parte de esta política de defensa integral del territorio, De la Espriella anunció el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública en el área y la transformación de San Andrés en un ‘hub’ marítimo y logístico. El mandatario explicó que para ejercer plenamente la soberanía es necesario contar con instituciones presentes y una marina fortalecida. Dentro de las acciones administrativas programadas, destaca la reglamentación del Registro Único Colombiano de Naves y Artefactos Navales, así como un procedimiento especial para embarcaciones de recreo con San Andrés como puerto de registro. El objetivo, manifestó, es atraer mayor actividad naviera a la región, mejorar la conectividad e incentivar empleo e inversión local, al tiempo que se fortalece la bandera colombiana en el Caribe.

Durante su reciente visita a las islas, De la Espriella también se refirió a la lucha contra la corrupción, haciendo advertencias puntuales a figuras políticas locales que rechazaron las imputaciones de irregularidad en la contratación pública, tal como reseña El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa el decreto de líneas de base en San Andrés y por qué es relevante para Colombia?

El decreto de líneas de base anunciado por el presidente Abelardo de la Espriella tiene como finalidad definir y publicar, en cartas náuticas oficiales, los límites precisos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto constituye un acto de soberanía, ya que establece el perímetro sobre el cual Colombia ejerce derechos marítimos y refuerza su posición frente a disputas internacionales como la sostenida con Nicaragua, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Cuál fue el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la disputa marítima entre Colombia y Nicaragua?

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, falló el 13 de julio de 2023 a favor de Colombia frente a la demanda de Nicaragua sobre la extensión de su plataforma continental. El tribunal determinó que Nicaragua no podía sobreponer su plataforma sobre la de Colombia, ratificando así la soberanía colombiana sobre el espacio marítimo que rodea San Andrés y Providencia, según reportó El Espectador.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.