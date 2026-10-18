Por: El Espectador

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La creatividad audiovisual se pone a prueba en IMAGINATÓN XVII, la maratón nacional que forma parte del Bogotá Short Film Festival. Según información oficial de BOGOSHORTS, la convocatoria está abierta para quienes deseen desafiarse a narrar una historia en tan solo 60 segundos, grabando sin cortes en un único plano secuencia. Este evento se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de diciembre, durante la edición 24 del reconocido festival, y cuenta con respaldo de Sony Future Filmmaker Awards.

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La convocatoria de IMAGINATÓN XVII está dirigida a un público amplio: desde personas que apenas exploran el mundo audiovisual, hasta estudiantes y profesionales experimentados. De acuerdo con la información del festival, los interesados deben residir en Colombia y no estar vinculados a las entidades organizadoras. La competencia ofrece dos categorías: la primera, dirigida a aficionados que disfrutan hacer cortometrajes sin necesidad de formación profesional; y la segunda, para estudiantes de carreras audiovisuales o quienes trabajan en el sector cinematográfico. Un aspecto relevante es que los participantes pueden presentar entre uno y cuatro cortometrajes, conocidos como “filminutos”, pero todos deben inscribirse dentro de la misma categoría.

En cuanto a los premios, BOGOSHORTS entrega importantes incentivos en efectivo y cámaras profesionales Sony para quienes destaquen en ambas categorías. Para los profesionales, el primer puesto recibe una cámara Sony ZV-E10M2 con estuche y tres millones de pesos colombianos, seguidos de premios menores para el segundo y tercer puesto. En la categoría aficionado, el premio principal incluye la misma cámara y 1.250.000 pesos, además de recompensas para los siguientes lugares. Un incentivo adicional está reservado para los mejores filminutos grabados en distintas localidades bogotanas, con un millón de pesos como reconocimiento extra, exclusivo para residentes de la capital.

Los participantes deben inscribirse a través de www.bogoshorts.com, cumplir con el proceso de pago según la categoría —con costos diferenciados si inscriben más de un filminuto— y seguir las indicaciones para el envío del material. Entre las fechas claves se destaca el cierre de inscripciones el 2 de diciembre, la jornada conocida como “claqueteo” el 4 de diciembre en el Teatro El Parque, la revelación de la clave creativa el 5 de diciembre por la noche y la fecha límite de entrega el 6 de diciembre. Los detalles y lineamientos han sido confirmados por la organización del evento.

Con su nueva edición, BOGOSHORTS destaca el poder del audiovisual colombiano y demuestra que una historia poderosa puede contarse en un minuto, solo hace falta una buena idea y la disposición de aceptar el reto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos hay para participar en IMAGINATÓN XVII de BOGOSHORTS?

La convocatoria está dirigida a residentes en Colombia, de cualquier edad y profesión, que no tengan vínculos con las entidades organizadoras. Deben inscribirse en una de las dos categorías: aficionado o profesional, según su perfil y experiencia. El proceso incluye el registro en línea, el pago de la inscripción y el cumplimiento de las fechas establecidas por la organización.

¿Cómo es el proceso de entrega y evaluación de los filminutos en la maratón audiovisual?

Después de inscribirse y participar en la jornada de claqueteo, los concursantes deben grabar su filminuto incluyendo la claqueta y la clave que revela la organización. Cada cortometraje debe subirse a YouTube en formato no listado y compartirse mediante un enlace en el formulario de entrega. El material se evalúa de acuerdo con las bases publicadas en el sitio web oficial del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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