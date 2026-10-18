Por: El Espectador

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La visita de Omar Bula, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, a Israel marcó un hito decisivo en la reconstrucción de los lazos bilaterales entre ambos países. Durante este viaje oficial, Bula compartió un apretón de manos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y participó en una serie de eventos clave que evidenciaron la voluntad de los dos estados para dejar atrás un periodo de distanciamiento y reestablecer canales de diálogo y cooperación.

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Uno de los aspectos centrales de la agenda de Bula fue el encuentro con Isaac Herzog, presidente de Israel. Según lo informado, en esa reunión se reiteró el compromiso mutuo de consolidar la relación política, diplomática y de cooperación entre Colombia e Israel. Ese fortalecimiento estará orientado especialmente a ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo económico y la seguridad de ambas naciones.

Previamente, de acuerdo con las declaraciones del ministro colombiano, la administración de Abelardo de la Espriella ha expresado el interés de expandir la cooperación en áreas sensibles como la seguridad e inteligencia. Entre los objetivos destacan el fortalecimiento de la inteligencia estratégica, la lucha mancomunada contra organizaciones terroristas y criminales, el desarrollo de capacidades en ciberseguridad, así como el intercambio de información relevante para combatir redes dedicadas a la financiación ilícita y el lavado de activos.

Un gesto simbólico con amplio peso político fue la reapertura de la embajada de Colombia en Jerusalén. Este acto significó, en palabras de los propios mandatarios, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre esa ciudad y el cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el gobierno colombiano con autoridades israelíes. Asimismo, Netanyahu celebró la disposición de Colombia a mantenerse como aliado estratégico, enfatizando la lucha conjunta contra amenazas que catalogó como "bárbaras".

Entre las medidas adicionales anunciadas en el marco de la visita, se encuentra el restablecimiento de la exención recíproca de visado para viajes turísticos y la reactivación de mecanismos específicos de cooperación bilateral, con énfasis en temas de seguridad.

Por otra parte, desde Jerusalén, Bula confirmó la salida de Colombia del Grupo de La Haya, una coalición orientada a tomar acciones legales y diplomáticas coordinadas para exigir responsabilidades internacionales a Israel por presuntas violaciones al derecho internacional en perjuicio de la población palestina. A juicio del ministro, se trata de una organización fundada para aislar y atacar a Israel, motivo por el cual el gobierno colombiano decidió retirarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Colombia reabrió su embajada en Jerusalén y qué implica para la relación con Israel?

La reapertura de la embajada de Colombia en Jerusalén fue interpretada como un reconocimiento a la soberanía de Israel sobre esa ciudad, cumpliendo además una promesa hecha por el gobierno colombiano a altos funcionarios israelíes. Este acto fortalece los vínculos bilaterales, simboliza el compromiso diplomático renovado y abre la puerta a una cooperación más estrecha en materia de seguridad y desarrollo.

¿Qué funciones cumple el Grupo de La Haya y por qué Colombia decidió retirarse?

El Grupo de La Haya se orienta a coordinar acciones legales y diplomáticas para responder a presuntas violaciones del derecho internacional atribuidas a Israel contra el pueblo palestino. Colombia decidió retirarse porque, según el ministro Omar Bula, la organización fue creada con el propósito de aislar y atacar a Israel, posición que el actual gobierno colombiano no comparte.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.