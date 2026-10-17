Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, dio a conocer ante representantes del Gobierno Nacional y autoridades regionales siete propuestas prioritarias para el departamento, buscando que sean incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. Entre las iniciativas se destacan la doble calzada entre Ibagué y Cajamarca, el corredor férreo Buenaventura-La Dorada y la modernización de los aeropuertos Perales de Ibagué y Santiago Vila de Flandes. De acuerdo con Matiz, estas obras son claves para la conectividad, el desarrollo económico y la competitividad del Tolima.

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Durante la reunión celebrada en Ibagué el 16 de octubre, Matiz subrayó que el enfoque de su presentación era proponer una visión de desarrollo integral, más allá de una lista de necesidades. Señaló: “No venimos a presentar una lista de necesidades, sino a proponer una visión de desarrollo para nuestros departamentos y para Colombia”. La mandataria expuso que los proyectos priorizados buscan mejorar la movilidad de carga, conectar zonas productivas con los mercados e impulsar la infraestructura logística y turística. En su intervención, detalló que la doble calzada Ibagué-Cajamarca servirá para conectar el centro del país con el principal puerto colombiano en el Pacífico, mientras que el corredor férreo Buenaventura-La Dorada fortalecerá la competitividad logística del país.

Otro proyecto relevante, según la información presentada, es el Corredor Logístico Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Tolima Centro (CLATT), que pretende articular iniciativas de agroindustria, tecnología y transporte. Además, la mandataria destacó la necesidad de consolidar una plataforma logística y la Central de Abastos en Ibagué, así como el corredor vial Pacífico-Orinoquía, un trazado de 1.490 kilómetros que integraría a cinco departamentos.

Matiz también pidió que la seguridad sea un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo, ante la afectación que causan la extorsión y la presencia de grupos armados ilegales en la región. Solicitó fortalecer la Fuerza Pública, dotar de tecnología y capacidad operativa a la Policía y recuperar la presencia de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra). La gobernadora insistió, además, en la necesidad de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) agilice y financie los proyectos represados esperando aprobación.

Otro tema central fue la inclusión del capítulo Caminos para el Milagro, enfocado en mejoramiento y mantenimiento de vías rurales para facilitar el tránsito de productos agrícolas. La mandataria pidió también apoyo ante los incendios forestales que afectaron a miles de familias, resaltando la importancia de fortalecer la atención de emergencias y preservar la cordillera de los Andes, esencial para el suministro de agua y los ecosistemas. Todas estas propuestas, según Matiz, requieren inclusión en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y dependerán de la decisión y financiación del Gobierno Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los siete proyectos de infraestructura prioritarios para Tolima que solicitó Adriana Matiz?

Las siete propuestas que la gobernadora Adriana Matiz presentó incluyen la doble calzada Ibagué-Cajamarca; el corredor férreo Buenaventura-La Dorada; el Corredor Logístico Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Tolima Centro (CLATT); una plataforma logística y la Central de Abastos de Ibagué; el corredor vial Pacífico-Orinoquía; y la modernización tanto del aeropuerto Perales de Ibagué como del Santiago Vila de Flandes. Todas buscan mejorar conectividad, impulsar la economía local y fortalecer el potencial logístico y turístico del departamento, según la información expuesta en el encuentro.

¿Por qué la seguridad es un eje central en las propuestas de desarrollo para Tolima?

La gobernadora Adriana Matiz argumentó que la seguridad es fundamental para el crecimiento y atracción de inversión en la región. Debido a los problemas de extorsión y la presencia de grupos armados ilegales que afectan a comerciantes, transportadores y campesinos, pidió fortalecer la Fuerza Pública, dotar de mayores capacidades tecnológicas a la Policía y que retorne la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra). Matiz sostiene que sin seguridad no es posible avanzar en proyectos de desarrollo ni garantizar el bienestar de la población.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.