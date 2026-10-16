Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Alcaldía de El Espinal adoptó una medida contundente frente a los recientes hechos de violencia que se han presentado en el municipio. De acuerdo con información suministrada por la Administración Municipal tras un consejo extraordinario de seguridad, se restringirá la circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, a partir del lunes 19 de octubre. Antes de este ajuste, la restricción solo operaba entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, pero con la nueva decisión, la prohibición será permanente, sin excepción horaria.

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De acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía, el objetivo principal es frenar la ola de violencia y facilitar la identificación de posibles responsables de delitos. La medida está establecida para estar en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, durante los primeros 60 días se evaluarán los resultados obtenidos, y con base en esa valoración, las autoridades decidirán si mantienen la restricción o si sería necesario modificarla.

No obstante, se aclaró que habrá excepciones para no afectar el traslado de quienes requieren movilizarse en motocicleta para cumplir con sus actividades laborales o académicas. Entre los grupos exceptuados se encuentran personal de salud, docentes, estudiantes, domiciliarios y trabajadores del sector rural, así como aquellas personas que puedan demostrar la utilización de la motocicleta por motivos de trabajo.

Adicionalmente, la Administración Municipal reiteró que continúa vigente una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a las personas involucradas en los incidentes violentos recientes. La Alcaldía hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con las investigaciones aportando cualquier dato relevante, subrayando que en los próximos días podrían anunciarse nuevas acciones en materia de seguridad. Todo esto, según la información indicada por la Administración Municipal, será formalizado mediante la expedición del respectivo decreto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inicia y hasta cuándo estará vigente la restricción de parrillero hombre en El Espinal?

La restricción comienza el lunes 19 de octubre, fecha que indicó la Administración Municipal para la entrada en vigencia una vez se expida el decreto. Esta medida está programada para mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque las autoridades realizarán una evaluación tras 60 días para determinar la continuidad del decreto.

¿Quiénes están exceptuados de la prohibición de parrillero hombre en motocicletas en El Espinal?

Según la información oficial, quedan exceptuados de la restricción quienes demuestren necesitar la motocicleta para su actividad laboral o académica, entre ellos personal de salud, docentes, estudiantes, domiciliarios y trabajadores del campo, junto con otras personas que puedan acreditar el uso laboral del vehículo, de acuerdo con lo anunciado por la Alcaldía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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