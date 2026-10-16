Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El intendente Miguel Augusto Manrique Rubio, quien pertenecía a la Policía Metropolitana de Ibagué y hacía parte del esquema de seguridad de la alcaldesa Johana Aranda, será despedido este viernes 16 de octubre en una ceremonia especial, según información publicada por El Nuevo Día. Su fallecimiento ha causado consternación tanto en su familia como en sus colegas de la institución policial y la administración municipal local.

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La despedida del intendente contempla varios momentos significativos. Los actos funerarios comenzarán en la sede de homenajes de Los Olivos, desde donde sus restos saldrán a las 12:20 p. m. del viernes para ser trasladados a la Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué, situada en la Plaza de Bolívar. Allí está prevista la ceremonia religiosa a la 1:00 de la tarde, y posteriormente, la inhumación tendrá lugar en el Camposanto Jardines La Milagrosa. De acuerdo con El Nuevo Día, desde el jueves 15 de octubre, la velación de Manrique Rubio se lleva a cabo en la Sala Ejecutiva 1, ubicada en el segundo piso de Los Olivos, en la carrera Quinta con calle 40 en Ibagué.

La familia del uniformado, compuesta por su esposa Carolina Castro, sus padres Miguel Ángel Manrique y Aida Nubia Rubio, así como sus hijas Keilly Alexandra y Lauren Sofía, además de hermanos y otros familiares, han invitado a conocidos y amigos a estos homenajes para despedirlo. La comunidad policial y la Administración Municipal también manifestaron públicamente su solidaridad y condolencias a los seres queridos del intendente, reconociendo la huella que dejó en los equipos de seguridad local y entre quienes compartieron su trabajo.

Sobre las causas del fallecimiento, la información compartida por El Nuevo Día indica que no se conocen detalles oficiales sobre el motivo de la muerte de Manrique Rubio. Versiones preliminares sugieren que habría enfrentado problemas de salud durante un tiempo, pero hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado la naturaleza específica de la enfermedad ni dado información pública oficial al respecto.

El deceso del intendente Miguel Augusto Manrique Rubio representa una pérdida sentida para la Policía Metropolitana de Ibagué y en especial para aquellos que compartieron día a día las responsabilidades derivadas de proteger a la alcaldesa y contribuir a la seguridad institucional de la ciudad. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde serán las exequias de Miguel Augusto Manrique Rubio?

Las exequias del intendente Miguel Augusto Manrique Rubio están previstas para el viernes 16 de octubre. La ceremonia religiosa será a la 1:00 de la tarde en la Catedral Inmaculada Concepción de Ibagué, y posteriormente sus restos serán trasladados al Camposanto Jardines La Milagrosa, de acuerdo con información de El Nuevo Día.

¿Cuál es la causa de la muerte del escolta de la alcaldesa de Ibagué?

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre la causa de muerte de Miguel Augusto Manrique Rubio. De manera extraoficial se menciona que el uniformado habría enfrentado una enfermedad durante algún tiempo, pero no existe un pronunciamiento formal de las autoridades sobre este aspecto, según informó El Nuevo Día.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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