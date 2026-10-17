Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Andrés Felipe Ramírez, exalcalde de Jamundí, fue víctima de un atentado armado este viernes 16 de octubre en el casco urbano del municipio ubicado en el Valle del Cauca. El hecho dejó como saldo la muerte de Felipe López, uno de los integrantes de su esquema de protección. Así lo confirmó Duvalier Sánchez, senador y aliado político de Ramírez, quien se pronunció públicamente tras el suceso.

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De acuerdo con la información difundida por Sánchez, el ataque ocurrió poco después de que ambos terminaran una reunión de carácter político en Jamundí. Terminada la cita, hombres armados atacaron a Ramírez y a su equipo de seguridad. En el desarrollo del atentado, el escolta Felipe López recibió tres impactos de bala mientras buscaba repeler el ataque. A pesar de recibir asistencia tras el atentado, se confirmó su muerte a causa de las heridas. Las circunstancias específicas que rodearon los hechos, incluyendo la identidad y motivaciones de los responsables, permanecen bajo investigación, según fuentes citadas en los pronunciamientos oficiales.

El senador Duvalier Sánchez, a través de sus canales de comunicación oficiales, expresó su pesar por lo sucedido e hizo un llamado para que el país se informe y tome conciencia de la situación de seguridad que afecta tanto a líderes políticos como a sus equipos en Jamundí. Sánchez relató: “Quiero informar al país que me dirijo a Jamundí, el exalcalde Andrés Felipe Ramírez, amigo mío... ha sufrido un atentado sicarial (...) su escolta fue herido y lo que me informan las autoridades es que perdió la vida, que fue asesinado por estos sicarios, así que espero que el país sepa lo que está pasando acá en Jamundí con el equipo nuestro”.

Ramírez ocupó el cargo de alcalde de Jamundí entre 2020 y 2023, periodo en el que, según la información proporcionada, la situación del orden público en las zonas rurales del municipio estuvo marcada por la presencia de grupos armados ilegales. El contexto tenso y peligroso en el municipio sirve de telón de fondo para este atentado, que ahora pone el foco en la seguridad de exmandatarios locales y de quienes desempeñaron funciones públicas en escenarios complejos.

Las autoridades locales ya se encuentran realizando las investigaciones que permitirán esclarecer los detalles del atentado y dar con los responsables, mientras la comunidad política y social de Jamundí permanece atenta al desarrollo de los hechos y a las medidas que se tomarán para reforzar la protección de líderes sociales y exfuncionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue la víctima fatal del atentado contra Andrés Felipe Ramírez?

La víctima fatal fue Felipe López, miembro del esquema de protección del exalcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez. De acuerdo con la información reportada, López recibió tres disparos durante el intento de repeler el ataque armado y, aunque fue auxiliado, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

¿Cuál fue el contexto de seguridad en Jamundí durante la alcaldía de Andrés Felipe Ramírez?

Durante el periodo de 2020 a 2023 en que Andrés Felipe Ramírez fue alcalde, el orden público en las zonas rurales de Jamundí estuvo afectado por la presencia de grupos armados ilegales, según la información contenida en el reporte. Esta situación de inseguridad marcó el escenario en el que tuvo lugar el reciente atentado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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