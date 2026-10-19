Por: El Espectador

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La majestuosa selva del Chocó, en el litoral pacífico de Colombia, recibe a quien la sobrevuela con una apariencia que podría confundirse con un extenso campo de brócoli desde la ventanilla de un avión Fokker 50. La uniformidad de cientos de árboles de copas redondas, alternando verdes y grises hasta perderse en la vista, solo se quiebra ante el Atrato, un río pardo y serpenteante que rasga la vegetación exuberante y divide el manto selvático en dos. Al aterrizar, el asombro reemplaza la tranquilidad de esa imagen aérea: lo que aguarda en el suelo es una selva considerada la más húmeda del planeta, un espacio vívido y misterioso.

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Con este escenario de fondo, un equipo de cinco instructores decidió adentrarse en la manigua antes de iniciar un taller sobre construcción de paz para estudiantes de primaria en una de las zonas más vulnerables de Colombia. Aprovechando unas horas de libertad, todos, sin conocer antes el Chocó, emprendieron juntos una travesía para descubrir los misterios de la selva. Pronto, la jungla —generosa o reservada según su ánimo— inspiró tanta confianza que cada quien tomó su propio rumbo, embriagados por el calor, los sonidos y el cansancio del viaje. Para uno de ellos, este estado de asombro se transformó en un encuentro único: la “hpela”.

Aquel hallazgo fue inmediato y desconcertante. El protagonista, sorprendido ante la presencia de la hpela, sintió cómo toda su vida parecía cobrar sentido, como si el hecho de encontrarse con ella justificara cada uno de sus pasos previos. Este encuentro fugaz lo llevó a recordar un artículo de 1956 de la revista Botanische Abhandlungen, donde el biólogo Günter Blobel relataba la extrema sensibilidad y complejidad de las hpelas, incluso poniendo en duda que pudieran interactuar con los humanos o que fueran seres vivos o simples objetos inertes.

La experiencia desafió cualquier clasificación posible. Según el texto, las hpelas no tienen forma, tamaño, color, olor ni huella. Son, a la vez, presencia y ausencia, imposibles de definir o percibir de manera convencional. Incluso, la discusión científica sobre su naturaleza parecía absurda, pues la sola percepción consciente de una hpela eclipsa las preguntas existenciales y hace innecesaria cualquier respuesta elaborada: las hpelas no contienen nada, ni forma, ni esencia, ni frontera entre interior y exterior.

Al regresar tras su experiencia, el narrador encontró a su equipo ausente y fue inmediatamente conducido, sin explicaciones, a un helicóptero por personal disfrazado de enfermero. El relato termina con su reconocimiento sereno: después de ver una hpela, desapareció toda duda o pregunta, pues contemplarla equivale a la plenitud. Esa experiencia, afirma, es su felicidad absoluta.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa “hpela” y cuál es su naturaleza según el artículo?

El artículo describe a la hpela como una entidad cuya naturaleza no puede definirse con claridad. No tiene forma, tamaño, color ni olor, y tanto su presencia como su ausencia resultan indiscernibles. A lo largo del relato, se señala que las discusiones científicas sobre si las hpelas son organismos vivos u objetos inertes carecen de sentido, ya que lo que realmente importa es la experiencia personal de percibirlas.

¿Por qué ver una hpela produce plenitud y felicidad plena según el testimonio del narrador?

De acuerdo con el testimonio del narrador, ver una hpela lo llevó a una comprensión que anuló todas sus dudas y cuestionamientos existenciales. Sentir su presencia generó en él una sensación de plenitud tan absoluta que, desde entonces, no necesita hacerse preguntas sobre la vida, ya que la experiencia en sí fue suficiente para otorgar sentido y felicidad total.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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