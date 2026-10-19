Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria dirigida a tres exempleados de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) por supuestas irregularidades vinculadas con la ejecución de un contrato para la adquisición, instalación y puesta en servicio del Sistema de Comunicación de Voz (VCS) en 18 aeropuertos del país. Esta decisión involucra de manera directa a los exdirectores generales José Henry Pinto Rodríguez y Luis Alfonso Martínez Chimenty, ambos señalados para el periodo 2025-2026, así como a Carlos Uriel Barragán Mina, quien entre 2023 y 2026 ocupó el cargo de secretario de Servicios a la Navegación Aérea, de acuerdo con información recogida por El Espectador.

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De acuerdo con la Procuraduría, existe preocupación por presuntas deficiencias en la gestión y autorización de viajes internacionales para el personal responsable de supervisar las pruebas técnicas de los equipos en la planta del fabricante. Estas pruebas, que debían realizarse antes de que los equipos fueran enviados e instalados en Colombia, eran un requisito clave para validar la calidad de los dispositivos y para garantizar la adecuada capacitación de quienes operarían el sistema, según lo estipulado en el contrato del proyecto.

La falta de autorización de estos desplazamientos habría impedido que el personal encargado cumpliera con ese proceso, lo cual podría haber comprometido tanto el control de calidad de los equipos como la formación técnica del personal de la Aerocivil. El valor del contrato, suscrito por la Aeronáutica Civil, supera los 3.600 millones de pesos colombianos, lo que subraya la magnitud y la relevancia de la contratación.

Vale la pena recordar que no se trata de la primera acción de la Procuraduría frente a la Aerocivil; el 31 de julio, la entidad de control anunció una indagación previa contra la institución por otras presuntas irregularidades contractuales. En esa oportunidad, la atención se centró en la posible contratación irregular de Gabriela Muñoz, una exauxiliar de 20 años y estudiante de Derecho, así como de varios familiares suyos. La Procuraduría también indaga si Muñoz, durante su paso por la entidad, asumió decisiones fuera de sus funciones.

Este nuevo procedimiento disciplinario se suma, entonces, a la serie de cuestionamientos que en los últimos meses rodean la gestión administrativa de la Aerocivil en materia de contratación pública y cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los contratos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué irregularidades investiga la Procuraduría en el contrato de la Aerocivil para el sistema de comunicación?

La Procuraduría investiga principalmente la gestión y autorización de los viajes internacionales de los supervisores encargados de verificar pruebas técnicas en la fábrica de los equipos adquiridos por la Aerocivil. Según el ente de control, la supuesta omisión de estas pruebas técnicas podría haber afectado la calidad del sistema instalado y la capacitación adecuada del personal, lo que constituiría una infracción a las obligaciones contractuales establecidas.

¿Por qué se abrió indagación previa a la Aerocivil por presuntas irregularidades en contratación?

El órgano de control abrió una indagación previa a raíz de posibles anomalías en la contratación de Gabriela Muñoz, exauxiliar y estudiante de Derecho, y de varios de sus familiares dentro de la Aerocivil. La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la manera como se vinculó a estas personas y si Muñoz tomó decisiones más allá de las funciones asignadas a su cargo en la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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