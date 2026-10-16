Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, mantuvo las acusaciones que hizo contra Verónica Alcocer durante su declaración ante la Procuraduría General de la Nación, este jueves 15 de octubre. Según conoció la revista Semana, la catalana reiteró varios de sus señalamientos y anunció que entregará documentos y otros elementos para respaldar lo dicho.

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La diligencia se desarrolló de manera confidencial y se prolongó por más de cuatro horas. De acuerdo con el medio de comunicación, la sesión terminó en horarios distintos para Ferrer y el equipo jurídico, debido a las diferencias de zona horaria entre Europa y Estados Unidos.

La declaración se interrumpió por la hora en el extranjero y quedó pendiente de continuar la próxima semana. Hasta el momento, los señalamientos de Ferrer corresponden a acusaciones que deberán ser examinadas por las autoridades.

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Eva Ferrer también declarará ante la Fiscalía

Además de la diligencia en la Procuraduría, la exfuncionaria tiene previsto comparecer ante la Fiscalía General de la Nación por los audios divulgados por Semana. En esas grabaciones, Ferrer se refiere al entorno de Alcocer con la palabra “mafia”.

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Según conoció la revista, el equipo jurídico de la catalana acordó con la Fiscalía una metodología de investigación para verificar sus declaraciones. El propósito será revisar los señalamientos y establecer si existen elementos que los respalden.

El medio también informó que las pruebas que Ferrer entregue a las autoridades colombianas serán remitidas a funcionarios internacionales, con la intención de que los documentos y materiales sean considerados en las verificaciones correspondientes.

¿Qué ha dicho Ferrer sobre Verónica Alcocer?

En declaraciones al semanario, Ferrer señaló a Alcocer como la presunta líder de un grupo en el que, según sus acusaciones, estarían involucrados ciudadanos catalanes e italianos, además de Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama; el senador Agmeth Escaf, y Carolina Plata, amiga personal de Alcocer.

Sin embargo, estas afirmaciones no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad de las personas mencionadas. La revisión de los documentos anunciados y las actuaciones de los organismos competentes serán determinantes para establecer si hay sustento para los señalamientos.

Por ahora, la declaración ante la Procuraduría seguirá la próxima semana, mientras Ferrer tiene pendiente su comparecencia ante la Fiscalía en el marco de las verificaciones relacionadas con sus denuncias.

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