El entramado judicial y político que envuelve a la ex primera dama Verónica Alcocer sumó un nuevo capítulo este jueves, luego de que la Fiscalía General de la Nación programara una nueva citación para que la exconsejera presidencial Eva Ferrer rinda declaración jurada. La diligencia judicial quedó fijada para llevarse a cabo de manera virtual el próximo miércoles 21 de octubre, en el marco de la indagación preliminar abierta por los polémicos audios filtrados que comprometerían a Alcocer en presuntos hechos de tráfico de influencias y corrupción institucional.

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La convocatoria de la exasesora se produce en un momento de alta tensión jurídica, mientras su equipo legal, liderado por la abogada María Soledad Morales, afina los detalles metodológicos con el ente investigador para proceder con la entrega formal de evidencias, imágenes y datos clave. Según lo anunciado por la defensa, este caudal probatorio no solo se quedará en los despachos colombianos, sino que será remitido de manera paralela al Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde el caso es seguido de cerca tras conocerse que Verónica Alcocer permanece relacionada en registros internacionales de vigilancia financiera.

Por su parte, Eva Ferrer continúa fuera del territorio colombiano debido a las amenazas de seguridad recibidas tras la revelación pública de sus conversaciones, situación por la cual su representación jurídica solicitó formalmente un estudio de riesgo y un esquema de protección tanto para ella como para sus padres. Hasta el momento, las autoridades no han precisado una fecha tentativa para su retorno al país, lo que motivó que la diligencia programada para el 21 de octubre se realice bajo la modalidad virtual para garantizar su comparecencia ante la fiscal delegada contra la corrupción.

En paralelo a este movimiento judicial, la defensa de Verónica Alcocer sigue a la espera de una respuesta formal por parte del ente acusador al derecho de petición radicado recientemente. A través de este recurso, la exesposa de Gustavo Petro reiteró su absoluta disposición para colaborar con la justicia y exigir que se aclaren los señalamientos en su contra, precisando que sus desplazamientos oficiales a Venezuela se redujeron estrictamente a dos misiones: el 31 de enero y el 18 de noviembre de 2023.

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El escándalo también ha generado réplicas y anuncios de acciones legales por parte de otras figuras salpicadas en las grabaciones. El diputado Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, calificó las acusaciones como calumniosas y falsas, mientras que el empresario catalán Manel Grau y la capitana de la Policía Kelly Lozano han ratificado que interpondrán demandas civiles y penales por injuria y calumnia para defender su honra frente a lo que consideran afirmaciones sin sustento directo.