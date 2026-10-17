Por: EL PILON SA

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La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra seis funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), acusados de incumplir los controles de seguridad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de La Paz, ubicado en Itagüí. De acuerdo con la Procuraduría, las faltas fueron calificadas como gravísimas y cometidas a título de dolo, después de constatar que el personal a cargo permitió el ingreso y la permanencia de personas ajenas al penal sin dejar registro alguno en las bitácoras oficiales.

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Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el 8 de abril de 2026, en el Pabellón 1 del establecimiento. Según los informes preliminares, durante esa jornada se llevó a cabo una parranda vallenata al interior de la cárcel, evento en el que miembros del personal de guardia no reportaron novedades ni anotaron los ingresos y salidas en las planillas. Infobae da cuenta de las inconsistencias detectadas en los registros de acceso, situación que originó la intervención de la Procuraduría.

Entre los funcionarios que deberán responder disciplinariamente está el teniente Fabián Leandro León Rodríguez, quien era el director encargado del penal en ese momento. Junto a él, fueron llamados los tenientes Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, así como el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales.

El proceso disciplinario se extiende con una indagación complementaria contra Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao, quienes elaboraron un informe justificando la ausencia de planillas, argumentando fallas técnicas en la red del Inpec y en la plataforma digital Sisipec 1. La Procuraduría busca determinar la veracidad de estas explicaciones dentro de la investigación.

En el marco de este caso, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David aceptaron su responsabilidad acogiéndose a la figura de confesión, lo que permitió a la Procuraduría consolidar el material probatorio y cerrar la fase previa del proceso.

Al trascender el ámbito disciplinario, la Procuraduría compulsó copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación para que verifique si los tenientes León Rodríguez, Fracica Sarmiento y Ciprián Díaz incurrieron en conductas punibles conforme a la ley. Por su parte, el cantante Nelson Velásquez explicó que su presentación se dio como un compromiso profesional, aclarando que confiaba en la autorización y la gestión de seguridad proporcionadas por el penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los funcionarios del Inpec investigados por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí?

Según la información confirmada por la Procuraduría General de la Nación, los funcionarios investigados son: los tenientes Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento y Fredy Antonio Ciprián Díaz, el inspector jefe Salvador del Cristo Jiménez Palencia, el inspector Eduardo Parra Ceballes y el dragoneante Juan Diego Ospina Morales. Dos más, Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao, también son objeto de indagación dentro del proceso.

¿Qué es la plataforma Sisipec 1 mencionada en el proceso contra funcionarios del Inpec?

Sisipec 1 es una plataforma digital utilizada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para el registro de control y novedades dentro de los establecimientos carcelarios. En este caso, algunos funcionarios investigados justificaron la ausencia de planillas en el penal alegando supuestas fallas en dicha plataforma, argumento que es evaluado por la Procuraduría dentro del proceso disciplinario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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