Por: El Espectador

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Las declaraciones de Eva Ferrer, exasesora de la campaña presidencial de Gustavo Petro y consejera del Gobierno, han puesto en el centro del debate público a Verónica Alcocer, exprimera dama de la nación. Ferrer, en una entrevista concedida a la revista Semana, acusó a Alcocer de presuntamente haber utilizado su posición para transportar drogas, armas y dineros entre Colombia y Venezuela, así como para influir en la adjudicación de cargos y contratos dentro del Gobierno Nacional. Estas aseveraciones hicieron eco en los medios y motivaron la reacción inmediata de la propia Alcocer, quien, en diálogo con RCN, negó rotundamente todos los señalamientos.

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De acuerdo con Ferrer, el poder de la exprimera dama durante la administración de Gustavo Petro se reflejaba en su capacidad para supuestamente direccionar nombramientos y contratos, además de mencionar múltiples viajes oficiales entre Colombia y Venezuela, presuntamente con fines ilícitos. En uno de esos trayectos, la exfuncionaria afirmó que Alcocer habría traído al país una considerable suma de dinero, aunque nunca precisó la fecha exacta. Sí existe registro, según Semana, de un viaje de Alcocer a Caracas en enero de 2023, relacionado oficialmente con un proyecto sobre el sistema orquestal venezolano.

Alcocer respondió que los encuentros con Ferrer se limitaban al ámbito laboral y que nunca mantuvieron una relación cercana. Rechazó los señalamientos sobre la supuesta manipulación de contratos y cargos, asegurando disponer de pruebas que desmienten dichas acusaciones. Sobre los viajes, afirmó que los dos trayectos que hizo a Venezuela estuvieron documentados públicamente y negó haber transportado maletas con dinero o drogas. También señaló que cada ingreso al avión oficial estaba sometido a estrictos protocolos de seguridad, lo cual descarta las versiones de Ferrer.

Por la gravedad de las acusaciones, la Procuraduría General de la Nación citó a Ferrer a declarar sobre los presuntos actos de corrupción mencionados en sus declaraciones, convocatoria a la que también fueron llamados otros exfuncionarios y personas cercanas al entorno de la familia Petro Alcocer. Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones y ha citado a Ferrer en varias ocasiones para que aporte pruebas sobre lo expresado. No obstante, la exconsejera no se ha presentado, argumentando preocupaciones relacionadas con su seguridad.

Finalmente, Alcocer subrayó el impacto personal de los señalamientos, destacando las afectaciones no solo a su imagen sino a la de toda su familia. Insistió en su inocencia y lamentó el alcance de las acusaciones en su entorno privado y público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pruebas existen sobre las acusaciones contra Verónica Alcocer y qué ha dicho la Fiscalía?

De acuerdo con la información publicada por Semana y El Espectador, hasta el momento Eva Ferrer no ha presentado pruebas que respalden sus señalamientos contra Verónica Alcocer. La Fiscalía General de la Nación ha citado a Ferrer en repetidas ocasiones para que declare y aporte evidencia, pero ella no se ha presentado alegando motivos de seguridad. La investigación sigue abierta y están pendientes nuevas comparecencias bajo juramento de personas mencionadas en los testimonios, incluyendo exfuncionarios y allegados a la familia Petro Alcocer.

¿Cuál fue el propósito oficial del viaje de Verónica Alcocer a Venezuela?

Según explicó Verónica Alcocer en entrevistas recogidas por RCN y Semana, el viaje oficial que realizó a Venezuela tuvo como objetivo conocer de primera mano el sistema orquestal del país vecino, con miras a desarrollar en Colombia un proyecto similar de orquestas. Alcocer indicó que su agenda estuvo plenamente documentada y fue pública desde el inicio, en compañía de funcionarios del gobierno colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.