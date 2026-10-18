En medio del torbellino judicial y los explosivos señalamientos que salpican al entorno del gobierno de Gustavo Petro, la exprimera dama Verónica Alcocer rompió el silencio en una entrevista con Noticias RCN para aclarar la naturaleza de su relación con la española Eva Ferrer, figura central en el escándalo de contrataciones e indagaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Alcocer reconoció que el caso escaló a un punto en el que ya no era suficiente emitir comunicados a través de abogados, por lo que consideró imperativo dar la cara directamente ante la opinión pública.

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“Porque no me parecía relevante entrar en temas de tú me dices y tú me atacas y yo te ataco, esa es una dinámica que se ha construido con la cual no estoy de acuerdo. Me parecía que a través de los abogados, haciendo comunicados, podía tener unas claridades sobre mí. Hoy es diferente porque esto escaló y me parece importante que yo salga a aclarar”, manifestó la exprimera dama durante su intervención en el medio nacional.

Al abordar específicamente su cercanía con Ferrer, Alcocer matizó el nivel de confianza que existía entre ambas, precisando que, aunque compartían círculos y afinidades, la extranjera nunca formó parte de su círculo íntimo más reservado. “Eva Ferrer no era una persona de confianza mía, era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común”, señaló Alcocer, explicando los antecedentes de un vínculo que rápidamente pasó del plano social al cooperativo.

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Según relató la exprimera dama, la relación profesional y de trabajo conjunto arrancó con el propósito específico de impulsar iniciativas enfocadas en el empoderamiento de la mujer en la sociedad colombiana. “La relación de Eva y mía era profesional, esa relación arranca con la idea de que ella participara en la construcción de un empoderamiento de la mujer en la sociedad y gracias a ese diálogo es que ella resulta en Colombia y yo la hospedo varios meses en mi casa”, confesó Alcocer, confirmando el alto grado de hospitalidad y respaldo logístico que le brindó a la ciudadana española en su llegada al país.

Las declaraciones de Alcocer se producen mientras los organismos de control avanzan en la recopilación de pruebas, testimonios y auditorías sobre presuntas redes de influencia y contratación irregular en entidades estatales. Mientras la defensa de la exprimera dama insiste en su disposición de colaborar con la justicia para desvirtuar los graves señalamientos lanzados por Ferrer, la española dice que tiene las pruebas suficientes para enlodar a Alcocer en sus señalamientos.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.