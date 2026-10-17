La Fiscalía puso bajo la lupa a Verónica Alcocer, exesposa de Gustavo Petro, por presuntas irregularidades relacionadas con la contratación estatal durante el gobierno del exmandatario. Según reveló El Tiempo, la indagación penal comenzó el 4 de agosto, tres días antes de que terminara el periodo presidencial, y uno de los posibles delitos bajo revisión es el interés indebido en la celebración de contratos.

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De acuerdo con el medio citado, el expediente no se limitaría a las grabaciones y declaraciones recientes de Eva Ferrer, antigua asesora y cercana a Alcocer. Fuentes de la Fiscalía le indicaron al periódico que desde hace meses se recopila información sobre una decena de personas, incluidos cinco extranjeros, y que podrían incorporarse otras conductas a la investigación.

Verónica Alcocer y los contratos de Ecopetrol: qué investiga la Fiscalía

Uno de los focos está en Ecopetrol y en supuestas presiones para favorecer negocios. Bayron Triana, exvicepresidente de energías para la transición de la petrolera, afirmó que recibió presiones desde la Casa de Nariño para acelerar una compra directa de gas por una suma millonaria, a través de la oficina de la empresa en Houston, poco antes del cierre del gobierno Petro. Fuentes cercanas a la compañía relacionaron ese negocio con ciudadanos catalanes cercanos al entorno de Alcocer.

El periódico también recordó una denuncia trasladada a la Fiscalía en diciembre de 2024 por el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según publicó El Tiempo, el documento mencionaba supuestas presiones de Nicolás Alcocer, hijo adoptivo de Petro, y de Ricardo Roa, entonces presidente de Ecopetrol, para favorecer a terceros en contratos de energía vinculados con la hidroeléctrica de Urrá, en Córdoba. Ambos señalados negaron las acusaciones.

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Otro capítulo corresponde a las declaraciones de Ferrer sobre presuntos viajes a Venezuela y el supuesto traslado de 2,5 millones de dólares en efectivo. Según el diario, la española también lanzó señalamientos relacionados con posibles movimientos de drogas y negocios de armas, pero no presentó pruebas públicas que respaldaran esas afirmaciones. Por ello, estas versiones deben entenderse como acusaciones pendientes de verificación.

Las declaraciones también salpicaron a Manel Grau, Xavier Vendrell, Mario Fernández Alcocer y Agmeth Scaf. De acuerdo con El Tiempo, Scaf negó los señalamientos y aseguró que nunca participó en esos viajes ni se apropió de dinero. El abogado de Fernández Alcocer también rechazó las acusaciones y sostuvo que su defendido nunca estuvo en Venezuela.

Por su parte, El Tiempo informó que Grau anunció acciones legales contra Ferrer por considerar falsas y calumniosas sus declaraciones. Además, fuentes federales citadas por el periódico señalaron que el FBI adelanta verificaciones sobre los señalamientos contra cuatro extranjeros en Colombia, Venezuela y España. La indagación busca esclarecer los hechos, pero las acusaciones aún deben ser corroboradas por las autoridades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.