Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama Verónica Alcocer, anunció que emprendió acciones legales luego de las declaraciones de Eva Ferrer, quien lo relacionó con presuntos movimientos de dinero en un vuelo oficial. Su defensa aseguró que tiene un video de la llegada de Alcocer a Colombia y que está dispuesta a aportarlo para esclarecer lo ocurrido.

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La decisión quedó consignada en un comunicado de dos páginas, divulgado por El Tiempo, en el que Fernández Alcocer confirmó que le otorgó poder al abogado Inocencio Meléndez para que lo represente frente a los señalamientos e impulse las actuaciones correspondientes.

En el documento, la defensa sostiene que nadie puede ser considerado responsable de una conducta por su parentesco o cercanía con una figura pública. También plantea que las afirmaciones sobre el caso deben contrastarse con pruebas y no asumirse como hechos demostrados.

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Defensa de Fernández Alcocer dice tener video del vuelo

Uno de los puntos centrales del comunicado es el vuelo oficial del 31 de enero de 2023, en el que, según el relato atribuido a Ferrer, Verónica Alcocer habría descendido de una aeronave con maletas que supuestamente contenían dinero o sustancias ilícitas.

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Frente a esa versión, el equipo jurídico de Fernández Alcocer afirmó que dispone de material audiovisual que mostraría a la entonces primera dama bajando del avión con las manos desocupadas.

“Su autenticidad, integridad, fecha y alcance serán verificados técnicamente”, señala el comunicado, según la información publicada por El Tiempo.

La defensa también anunció que buscará contrastar los hechos con protocolos de seguridad, manifiestos de pasajeros, registros aeroportuarios y testimonios. Por ahora, la existencia del video y su contenido deberán verificarse; el comunicado no constituye por sí mismo una comprobación definitiva de lo ocurrido.

Niega relación entre el vuelo y una campaña política

Otro de los señalamientos apunta a la supuesta entrada de 2,5 millones de dólares desde Caracas, dinero que, según la versión mencionada en la controversia, habría terminado en la campaña de Fernández Alcocer a la Gobernación de Sucre.

Ante esa hipótesis, el comunicado sostiene que el diputado no había decidido aspirar a ese cargo el 31 de enero de 2023 y que, según su versión, tomó esa decisión en junio de ese año. Por ello, su defensa pidió que cualquier posible vínculo con financiación electoral se sustente en pruebas documentales y financieras.

Finalmente, Fernández Alcocer aseguró que nunca ha viajado a Venezuela, ni en vuelos comerciales, privados u oficiales, y negó haber abordado la aeronave mencionada. Su equipo jurídico indicó que buscará contrastar esa afirmación con registros migratorios y aeronáuticos.

Las declaraciones de ambas partes deberán evaluarse a partir de las pruebas que se aporten y de las verificaciones correspondientes. Los señalamientos mencionados en la controversia no deben entenderse como hechos judicialmente probados.

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