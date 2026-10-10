Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación, hizo nuevos señalamientos contra el senador Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer, primo de la ex primera dama, durante una entrevista con Vicky Dávila para la revista Semana.

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En el diálogo, publicado este 10 de octubre de 2026, Ferrer se refirió a la influencia que, según su versión, ambos habrían tenido en entidades públicas durante el Gobierno de Gustavo Petro. También los vinculó con presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de cargos.

La entrevistada contó que conoció a ambos por medio de Alcocer y que, en un primer momento, tuvo diferencias sobre la manera en que debía desarrollarse su trabajo. Después, relató que empezó a observar movimientos e intereses alrededor de distintas entidades del Estado.

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Al hablar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ferrer aseguró que Escaf y Fernández Alcocer tuvieron influencia en la salida de su directora y en decisiones posteriores. También mencionó a Luz Karime Fernández, quien, según su relato, terminó ocupando un cargo como consejera presidencial para la Reconciliación.

Dávila le sacó la respuesta a Ferrer: “O sea, ¿Agmeth Escaf y Mario Fernández se apoderan del ICBF también?”

“Se apoderan del ICBF”, respondió Ferrer.

Acá, su declaración:

La frase sobre los cargos que llamó la atención en la entrevista

Uno de los momentos más relevantes de la conversación ocurrió cuando Vicky Dávila le preguntó a Ferrer por las presiones que, según ella, se habrían ejercido sobre Carmen Caballero, quien dirigió Procolombia.

La exasesora mencionó a Mario Fernández Alcocer, Agmeth Escaf y al empresario catalán Manel Grau al referirse a esa situación. Cuando la periodista le preguntó si el propósito de esas presiones era sacar dinero de las entidades, Ferrer describió lo que, según su versión, ocurría alrededor de los nombramientos.

“Colocar cargos, cobrar por cargos”, afirmó.

A continuación, Dávila le preguntó directamente si consideraba que Escaf y Fernández Alcocer habían sido corruptos durante el Gobierno Petro. Ferrer respondió afirmativamente y sostuvo que el entonces mandatario conocía sus preocupaciones.

La exasesora también dijo que, en un consejo de ministros, Petro habría manifestado que las gestiones provenientes de los Alcocer o de Agmeth Escaf no se hacían en su nombre. Sin embargo, cuestionó que, a su juicio, no se hubieran tomado medidas suficientes para frenar las situaciones que ella denunciaba.

Polémicas y logros de Petro

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