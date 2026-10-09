Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una contundente operación militar se llevó a cabo en la vereda El Coco, ubicada en la zona rural de Coyaima, Tolima, donde fueron destruidos equipos empleados en la extracción ilícita de oro. Según el informe presentado por la gobernadora Adriana Magali Matiz, este procedimiento fue realizado el 9 de octubre y contó con la colaboración del Ejército Nacional, junto a la Brigada Contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. Las acciones hicieron parte de los esfuerzos articulados para frenar las actividades mineras ilegales que afectan los recursos naturales del departamento.

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La intervención militar involucró el despliegue de unidades especializadas, entre ellas la Sexta División, la Brigada 06 y el Batallón de Infantería de Operaciones de la Sexta División (BIROK 18). De acuerdo con la información suministrada por la Gobernación, este operativo logró la destrucción de una excavadora, una clasificadora y la inutilización de un motor tipo Cummins, todos ellos habitualmente utilizados en operaciones de extracción de oro. Además, se intervinieron 750 galones de combustible, cuatro canecas de grasa hidráulica y 200 metros de manguera de tres pulgadas.

La mandataria Matiz sostuvo: “Las operaciones contra la minería ilegal en el Tolima no se detienen. Cada intervención golpea las capacidades de estas economías ilícitas y reafirma nuestro compromiso con la protección del territorio”. Cifras oficiales indican que el valor de la maquinaria destruida asciende a aproximadamente $660 millones, mientras que los equipos tendrían la capacidad de producir cerca de 3.000 gramos de oro mensualmente, lo que equivale a $1.448 millones. De este modo, la afectación económica calculada por la Gobernación supera los $2.100 millones, al sumar el valor de los equipos y la estimación de la producción de oro ilegal que se dejaba de percibir.

Según la gobernadora, la actividad minera intervenida estaría vinculada con las economías ilegales de la estructura Jerónimo Galeano, asociada al Bloque Central Isaías Pardo (BCIP). En su declaración, Matiz destacó la labor de la Fuerza Pública, reiterando la importancia de proteger los recursos naturales y de obstaculizar las finanzas de organizaciones criminales que operan en Tolima. Los resultados de este operativo refuerzan el mensaje de que las autoridades continúan trabajando para debilitar las fuentes de financiamiento ilegal en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados del operativo contra la minería ilegal en Coyaima, Tolima?

El operativo en la vereda El Coco permitió destruir maquinaria clave para la extracción ilícita de oro, incluyendo una excavadora, una clasificadora y un motor tipo Cummins. Además, se intervinieron insumos como combustible y herramientas utilizadas en la actividad minera, generando una afectación calculada en más de $2.100 millones entre la maquinaria y la producción ilícita frenada, según la Gobernación del Tolima.

¿Qué relación tiene la estructura Jerónimo Galeano con la minería ilegal en Tolima?

De acuerdo con la información proporcionada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, la minería intervenida estaría vinculada con las economías ilegales de la estructura Jerónimo Galeano, la cual mantiene relación con el Bloque Central Isaías Pardo (BCIP), lo que evidencia el nexo entre organizaciones criminales y esta actividad ilícita en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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