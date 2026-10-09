El atentado terrorista sobre la vía Panamericana en Cauca con un taxi bomba quedó en la mira de las autoridades este viernes 9 de octubre, con el seguimiento clave de los responsables e imágenes de lo sucedido.

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De hecho, la Tercera División del Ejército Nacional ofreció detalles por medio de su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) sobre el hecho al precisar que se presentó en el sector de la Y de La Reina, municipio de Patía (ver mapa), en Cauca.

La entidad señaló que tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 de la Brigada 29 detectaron la presencia de sujetos que, al parecer, pertenecerían al GAO-r Estructura Carlos Patiño y se movilizaban en un vehículo que transportaba material explosivo, con lo que queda claro quién estaría detrás.

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“De manera preliminar, al advertir la presencia de las tropas, los sujetos abandonaron el vehículo y habrían activado los elementos explosivos para poder huir del sector”, relató la publicación, que además reveló dos imágenes del caso.

#LoÚltimo | Sobre la vía Panamericana, en el sector de la Y de La Reina, municipio de Patía, #Cauca, tropas del Grupo de Caballería Liviano N.° 8 de la #Brigada29 detectaron la presencia de sujetos que, al parecer, pertenecerían al GAO-r Estructura Carlos Patiño y se movilizaban en un vehículo que transportaba material explosivo. De manera preliminar, al advertir la presencia de las tropas, los sujetos abandonaron el vehículo y habrían activado los elementos explosivos para poder huir del sector. La rápida reacción de nuestros soldados frustró un nuevo intento de atentado terrorista dirigido a afectar el tránsito por la vía Panamericana, impidiendo que este material fuera movilizado y empleado contra la población que diariamente transita por este importante eje vial del suroccidente colombiano. A esta hora, unidades especializadas adelantan registros y verificaciones en el área para descartar la presencia de otros dispositivos explosivos improvisados (IED) y fortalecer la seguridad sobre el corredor vial.

Las operaciones continúan en el sector. #ContraLaAmenaza — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) October 9, 2026

Incluso, la Tercera División del Ejército Nacional exaltó la respuesta por parte de los uniformados para frenar otro ataque en las vías de Cauca, afectada en los últimos días por este tipo de hechos.

“La rápida reacción de nuestros soldados frustró un nuevo intento de atentado terrorista dirigido a afectar el tránsito por la vía Panamericana, impidiendo que este material fuera movilizado y empleado contra la población que diariamente transita por este importante eje vial del suroccidente colombiano”, indicó.

El comunicado explicó que unidades especializadas adelantan registros y verificaciones en el área para descartar la presencia de otros dispositivos explosivos improvisados (IED) y fortalecer la seguridad sobre el corredor vial.

Así, las operaciones continúan en el sector caucano, en medio de un hecho que alertó a la comunidad de uno de los corredores más transitados en el territorio nacional.

¿Qué hacer ante un atentado terrorista en Colombia?

Saber cómo reaccionar ante una situación de atentado terrorista o un acto de violencia de alto impacto resulta fundamental para proteger la vida en cualquier contexto de emergencia.

El primer principio ante una detonación o ataque repentino consiste en tirarse de inmediato al suelo, cubriendo la cabeza con ambas manos y buscando refugio tras estructuras sólidas.

Aléjese de inmediato de ventanas, fachadas acristaladas, vehículos abandonados o elementos suspendidos que puedan proyectar esquirlas mortales tras la onda expansiva producida por una explosión.

Si el ataque ocurre en un espacio cerrado, identifique rápidamente las salidas de evacuación disponibles y aléjese de la zona de peligro manteniendo una postura baja para evitar inhalar humo.

Evite regresar al lugar del incidente para recuperar objetos personales o tomar fotografías, pues existe el riesgo latente de segundas detonaciones diseñadas para impactar a los equipos de socorro.

En caso de quedar atrapado bajo escombros, mantenga la calma, proteja las vías respiratorias con alguna prenda de vestir y evite gritar continuamente para conservar el oxígeno disponible en el punto.

Utilice objetos metálicos o piedras para golpear paredes o tuberías cercanas, facilitando que los equipos especializados de búsqueda y rescate puedan localizar su posición exacta bajo la estructura.

Una vez logre evacuar a una zona segura, póngase en contacto inmediato con los organismos de seguridad ciudadana para reportar personas heridas o detalles relevantes sobre el suceso.

Siga al pie de la letra cada una de las instrucciones emitidas por el personal de socorro, miembros de la fuerza pública o brigadistas desplegados en el área del acontecimiento.

Si observa paquetes sospechosos, maletas abandonadas o vehículos mal estacionados en zonas de alta afluencia, evite manipularlos y alerte de forma urgente a las autoridades competentes más cercanas.

Evite saturar las líneas telefónicas realizando llamadas innecesarias y prefiera el envío de mensajes de texto directos para informar a sus familiares sobre su estado de salud actual.

Para los conductores que transitan cerca del lugar de los hechos, la recomendación principal es ceder el paso a las ambulancias, vehículos de bomberos y patrullas de la policía.

No difunda rumores, información no verificada ni videos explícitos a través de plataformas digitales para evitar generar episodios de pánico colectivo entre la ciudadanía y la opinión pública.

Manténgase atento a los comunicados oficiales emitidos por las instituciones gubernamentales y mandos policiales para conocer las rutas de evacuación habilitadas y los puntos de atención médica.

El autocuidado, la prudencia y la rápida toma de decisiones fundamentadas constituyen las herramientas más efectivas para reducir riesgos personales ante situaciones complejas impredecibles de violencia o terrorismo.

Integrar estos protocolos preventivos dentro del núcleo familiar y en las dinámicas laborales permite reaccionar de manera organizada y coordinada ante cualquier contingencia de orden público que se presente.

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