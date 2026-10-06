Un vehículo cargado con más de 400 kilos de material explosivo fue localizado por las autoridades en Santander de Quilichao, Cauca, cuando, según las primeras informaciones, tendría como destino Cali.

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El hallazgo permitió frustrar una acción que representaba un riesgo para la población y que volvió a poner la atención sobre la situación de seguridad en el norte del departamento.

El operativo se llevó a cabo en medio de un amplio despliegue de uniformados y especialistas en explosivos, quienes acordonaron el sector para evitar que civiles se acercaran al automotor. En videos divulgados en redes sociales se observa a los equipos de seguridad trabajando en una zona con presencia de vehículos y establecimientos comerciales, mientras se adelantaban las labores para controlar la situación.

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🚨 #Atención | CTI de la Fiscalía e @Ejercito_Cedoc incautaron 400 kg de C4 en Santander de Quilichao. El explosivo era transportado en un motocarro desde Mondomo e iba hacia Cali para un atentado. Hay un capturado. Atribuido a la ‘Jaime Martínez’. https://t.co/oZowIEISsg — Miller Fernando Arias (@millerfdoarias) October 6, 2026

De acuerdo con información divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, en el vehículo fueron encontrados cerca de 400 kilos de material explosivo. Las autoridades manejan la hipótesis de que se trataría de una carga destinada a un atentado en Cali y señalaron que entre los elementos habría material de alto poder, aunque las características exactas de la sustancia permanecen bajo investigación.

400 KILOS DE EXPLOSIVOS FUERA DE LAS MANOS DEL NARCOTERRORISMO! En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4. Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura La información inicial indica que era transportado desde Mondomo hacia Cali y que sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Se investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento. ¡Felicitaciones a nuestros policías por este resultado! Mi orden ha sido clara: cerrarles el paso a los narcoterroristas y proteger la vida de los colombianos. ¡Vamos por todos! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 6, 2026

La operación exigió la intervención de expertos en explosivos de la Policía, debido al riesgo que representaba manipular el vehículo y su contenido. Por esa razón, el área tuvo que ser asegurada mientras los uniformados adelantaban el procedimiento de neutralización y destrucción controlada de la carga.

El hecho ocurre además en una zona que ha registrado diferentes acciones relacionadas con grupos armados ilegales. Santander de Quilichao y otros municipios del norte del Cauca han sido escenario de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras dedicadas a actividades criminales y al uso de explosivos.

La propia Policía ha reportado en meses recientes otros procedimientos en esta región, entre ellos la desactivación de artefactos explosivos y la incautación de materiales utilizados para su fabricación.

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Aunque todavía avanzan las investigaciones para establecer quién estaba detrás del vehículo y cuál era exactamente el objetivo de la carga, las autoridades consideran que su ubicación permitió evitar una posible acción violenta de alto impacto.

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