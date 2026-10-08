Por: El Espectador

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En una jornada marcada por la tensión en el municipio de Miranda, en el Cauca, la madrugada del jueves 8 de octubre estuvo acompañada por una serie de explosiones que alteraron la calma local. Según confirmó el alcalde Walter Zúñiga a medios de comunicación, el hecho fue causado por una volqueta equipada con artefactos explosivos, la cual fue ubicada junto a la base del Ejército Nacional en el barrio El Porvenir, dentro del área urbana de este municipio ubicado en el norte del departamento. Pese a la magnitud del ataque, el mandatario confirmó que no hubo personas heridas como consecuencia directa del incidente.

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Las detonaciones, reportadas también por el Ejército Nacional a través de un mensaje en X, afectaron no solo la zona inmediata a la base militar, sino que también tuvieron impacto en barrios cercanos como El Ruiz, La Cristiana, Pilar del Río y La Colombiana, además del campus universitario y la institución educativa Leopoldo Pizarro. Las autoridades locales resaltaron que los daños han sido principalmente materiales y que se realizaba un inventario para coordinar acciones de apoyo junto a la gobernación departamental, enfocados en asistir a la comunidad afectada.

El Ejército Nacional informó que el vehículo utilizado para el ataque fue abandonado después de que los responsables detectaron la presencia de soldados en el lugar. Posteriormente, se activaron dos de los ocho artefactos explosivos que contenía la volqueta. Las autoridades recalcaron la gravedad del evento al subrayar que, con este ataque, más de 300 personas que habitan o transitan por el sector estuvieron en inminente peligro. Las tropas continúan desplegadas en la zona para salvaguardar a la población y proteger las instalaciones militares, según datos recogidos por El Espectador.

Ante la incertidumbre por la autoría del atentado, el alcalde Zúñiga manifestó que no se tiene confirmación de los responsables, aunque en el área hay presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y facciones del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El ataque se suma a otros hechos recientes en el departamento, como el registrado el 7 de octubre en Popayán, donde resultaron heridos dos uniformados en circunstancias similares. Finalmente, el mandatario local hizo un llamado al presidente de la República y al ministro de defensa para que presten especial atención a la seguridad en el Cauca, argumentando que la protección de la comunidad es indispensable para el desarrollo del comercio, el turismo, la educación y la movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información entregó el alcalde de Miranda tras las explosiones en Cauca?

El alcalde Walter Zúñiga informó que la explosión fue originada por una volqueta cargada con artefactos explosivos, ubicada a un costado de la base militar en el barrio El Porvenir. Confirmó la ausencia de heridos y destacó las afectaciones materiales a viviendas y otras instituciones, además de llamar la atención del gobierno nacional para reforzar la seguridad en la región.

¿Qué grupos armados tienen presencia en Miranda, Cauca, según las autoridades?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades citadas en El Espectador, en el área donde se registró el ataque se reconoce la presencia de disidencias de las Farc y de facciones del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente a los responsables del hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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