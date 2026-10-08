Por: El Espectador

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Una serie de operativos conjuntos entre las autoridades de Colombia y Panamá culminó con la captura de 16 presuntos integrantes del Clan del Golfo, así como la muerte de uno de sus miembros, en acciones desarrolladas en el departamento del Chocó y en la zona fronteriza panameña. De acuerdo con la información suministrada por las fuerzas de seguridad y recogida por El Espectador, entre las personas aprehendidas se cuentan tres menores de edad que, según las investigaciones preliminares, habrían sido instrumentalizados por ese grupo armado para cumplir tareas ilícitas.

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La primera operación tuvo lugar en un sector rural de Riosucio, municipio ubicado al norte de Chocó. Allí, la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional localizó el sitio en el que miembros de la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo se encontraban ocultos. Según reportaron las autoridades, en medio del operativo fue abatido uno de los integrantes, mientras que otros tres presuntos miembros de la organización criminal resultaron capturados. Además, los uniformados decomisaron cinco armas largas, una pistola, varios proveedores, más de cien cartuchos de munición, equipos de telecomunicaciones y cartillas que hacían referencia al grupo armado.

De igual forma, las tropas destruyeron ocho artefactos explosivos improvisados y una central de comunicaciones ilegal. Este último elemento, de acuerdo con lo señalado por el Ejército Nacional, se utilizaba para monitorear los desplazamientos de la fuerza pública y coordinar acciones terroristas dirigidas contra la población civil.

En paralelo, se llevó a cabo una operación en Loma Las Banderas, una zona panameña reconocida por ser ruta de migración irregular, donde efectivos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, gracias a información proporcionada por la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia, detectaron y capturaron a 13 individuos. Estas personas, todas colombianas, estaban aparentemente involucradas en minería ilegal. Entre los detenidos se identificaron tres menores, quienes también habrían sido reclutados y utilizados por el Clan del Golfo según las autoridades panameñas. Los capturados fueron entregados a la justicia panameña para que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados de los operativos contra el Clan del Golfo en la frontera entre Colombia y Panamá?

De acuerdo con los reportes oficiales citados por El Espectador, los operativos combinados permitieron la captura de 16 presuntos integrantes del Clan del Golfo y la muerte de uno de sus miembros. Asimismo, se decomisaron armas, munición y equipos de comunicación ilegales y se destruyeron artefactos explosivos.

¿Cómo fue la participación de menores de edad en las acciones del Clan del Golfo según las autoridades?

Las autoridades colombianas y panameñas reportaron que tres menores de edad fueron capturados en los operativos, señalando que habían sido instrumentalizados por el Clan del Golfo para realizar actividades ilegales. Esta instrumentalización indica un uso indebido de menores en labores ilícitas, como minería ilegal y apoyo logístico al grupo armado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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