Por: CENET

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) llevó a cabo dos operativos de control contra el contrabando en diversas regiones del país, logrando la imposición de medidas cautelares sobre mercancías cuyo valor asciende a $20.155 millones. Según la DIAN, ambas actuaciones se realizaron en carreteras, puntos de comercialización y espacios destinados al almacenamiento de mercancías, con el firme objetivo de fortalecer la fiscalización y el control sobre las operaciones de comercio exterior.

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Estos operativos contaron con la participación activa de funcionarios de la DIAN, así como del acompañamiento de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Ejército Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), la Policía de Vigilancia y autoridades territoriales. De acuerdo con la entidad, la colaboración interinstitucional fue clave para articular capacidades y fortalecer la supervisión sobre el transporte, movilización y comercialización de productos en corredores estratégicos y puntos de acopio a lo largo del país.

La primera fase de estos controles estuvo dirigida a vigilar el transporte y la movilización de mercancías. Para ello, se instalaron 31 puestos de control en carreteras de 28 ciudades diferentes, donde 627 funcionarios revisaron un total de 4.450 vehículos. Como resultado, las autoridades efectuaron 67 aprehensiones de mercancía equivalentes a $4.159 millones y realizaron 92 inmovilizaciones de bienes por $996 millones. Además, se reportaron cuatro retenciones temporales con fines de verificación, valoradas en $331 millones, sumadas al acompañamiento de productos durante su trayecto. Los artículos decomisados abarcaron confecciones, calzado, cigarrillos, productos agrícolas, maquinaria, baterías portátiles, drones, equipos de telecomunicaciones y mercancías que se movían por servicios de paquetería.

En la segunda operación, el foco se desplazó a depósitos públicos, parques empresariales, centros comerciales, grandes bodegas y espacios orientados al almacenamiento. Las autoridades intervinieron 36 puntos fijos y móviles, practicando 992 verificaciones sobre las mercancías y sus operaciones de almacenamiento y comercialización. En esta etapa, las medidas cautelares recayeron sobre productos valorados en $14.675 millones, con 56 retenciones temporales por $9.303 millones, 23 aprehensiones por $4.229 millones y siete inmovilizaciones equivalentes a $1.123 millones, además de 26 suspensiones de operaciones de importación o exportación y 20 seguimientos adicionales a mercancías.

De acuerdo con la DIAN, estos procedimientos se inscriben en la lucha contra el contrabando y el fortalecimiento permanente de los controles aduaneros. El trabajo conjunto entre diversas autoridades busca prevenir el ingreso y la circulación irregular de mercancías, así como proteger la legalidad de las actividades económicas vinculadas al comercio exterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué mercancías incautó la DIAN en los operativos contra el contrabando?

Durante los recientes operativos contra el contrabando, la DIAN incautó mercancías como confecciones, calzado, cigarrillos, productos agrícolas, maquinaria, baterías portátiles, drones, equipos de telecomunicaciones y bienes transportados mediante servicios de paquetería. Todas estas medidas fueron el resultado de verificaciones realizadas en carreteras, puntos de almacenamiento y comercialización en distintas regiones del país, según la información suministrada por la entidad.

¿Cómo se coordinó la DIAN con otras autoridades en los controles aduaneros?

Según la DIAN, los operativos de control contra el contrabando se realizaron de manera articulada con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Ejército Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), la Policía de Vigilancia y autoridades territoriales. Esta colaboración permitió fortalecer los controles en diversas etapas del comercio exterior, optimizando la vigilancia sobre el transporte, almacenamiento y comercialización de mercancías.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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