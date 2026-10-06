Las fuerzas del Estado le propinaron un nuevo y demoledor revés a las estructuras narcoterroristas tras concretar la captura de Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, señalada cabecilla de la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

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La operación militar y policial, ejecutada en el municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá) y confirmada de primera mano por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, permitió neutralizar a la cabecilla junto a dos integrantes de su esquema de seguridad, a quienes se les incautó una pistola y una escopeta. Según los expedientes oficiales, la mujer acumulaba un oscuro prontuario criminal que abarcaba el reclutamiento forzado de menores de edad, homicidio, secuestro, narcotráfico, extorsión y el desplazamiento forzado de comunidades enteras en la región.

“Su papel dentro de la estructura era recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización”, sentenció el jefe de Estado, revelando además que alias La Morocha registraba tres órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armamento, municiones y explosivos. Las autoridades destacaron que la subversiva también promovía activamente la expansión de cultivos ilícitos y el desplazamiento de seis personas, entre ellas cinco menores que posteriormente fueron rescatados sanos y salvos por el Ejército Nacional.

La ofensiva gubernamental no se limitó al departamento del Caquetá. El mandatario aprovechó para detallar una cadena de contundentes golpes ejecutados por la Fuerza Pública en distintos puntos críticos del país durante las últimas horas. Entre los resultados operativos destacan la captura de cinco integrantes de la estructura narcoterrorista 33 en Tibú (Norte de Santander) junto con un importante arsenal de armas y municiones; la aprehensión de cinco miembros del Clan del Golfo en Santa Fe de Antioquia y Tierralta; y el sometimiento a la justicia de dos disidentes de la estructura Raúl Reyes en Florencia, quienes entregaron armas largas, un dron y artefactos explosivos.

Asimismo, la Policía destruyó de manera controlada un centenar de artefactos explosivos pertenecientes al ELN en Sardinata, cortando de raíz amenazas directas contra la ciudadanía y la fuerza pública. En la misma línea de seguridad, la Dirección de Carabineros asestó un golpe de 3.198 millones de pesos en el Tolima al desmantelar cinco unidades de minería ilegal en el río Saldaña que financiaban al frente Gerónimo Galeano del EMC con oro extraído ilegalmente. Con esta arremetida en múltiples frentes, el Ejecutivo ratificó su postura de presión total contra las economías criminales en el territorio nacional.