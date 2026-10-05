Por: El Espectador

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En horas de la madrugada del lunes 5 de octubre, una operación del Ejército Nacional de Colombia logró localizar y desactivar dos artefactos explosivos que habían sido instalados en la escuela de la vereda La Palma, ubicada en el corregimiento de Ortega, municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca. La acción fue ejecutada por integrantes del Batallón de Infantería Liviana Número Siete, una unidad adscrita a la Vigésima Novena Brigada del Ejército, que opera en esa región del sur del país. De acuerdo con información oficial citada por el Ejército, los responsables de la colocación de estos explosivos serían integrantes de la estructura Jaime Martínez, facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que actúa en la zona.

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La gravedad del hallazgo radica en que los artefactos explosivos fueron depositados en un lugar frecuentado, diariamente, por 25 niños que forman parte de la población escolar de la institución educativa rural. Estos menores no solo asisten a clases en la infraestructura comprometida, sino que también utilizan sus instalaciones para actividades recreativas y de descanso. Según afirmó el propio Ejército, la presencia de estos elementos explosivos representaba "un grave riesgo para la vida e integridad de los menores, así como para docentes y demás integrantes de la comunidad educativa", debido al peligro inminente de detonación accidental o intencional en un entorno dedicado a la protección y desarrollo de la infancia.

Las autoridades militares manifestaron un rechazo enfático frente al uso de artefactos explosivos en espacios educativos, subrayando que estos actos vulneran derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Además, hicieron un llamado tanto a organismos nacionales como internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario para que tomen conocimiento y expresen su postura frente a este tipo de amenazas que afectan directamente a comunidades vulnerables, en particular a los menores de edad.

Finalmente, el Ejército informó que la Tercera División mantendrá operaciones militares en el corregimiento de Ortega y otras áreas del Cauca con el objetivo de evitar que se repitan acciones de este tipo y proteger la seguridad de los habitantes de la región.

¿Qué sucedió en la escuela de la vereda La Palma, en Cajibío?

El Ejército Nacional encontró dos explosivos instalados en la escuela de la vereda La Palma, situación que puso en grave riesgo a 25 niños y a la comunidad educativa. La operación permitió neutralizar esta amenaza y fue atribuida a disidencias de las Farc, según informó el Ejército.

¿Quiénes serían los responsables de instalar explosivos en la escuela de Ortega?

De acuerdo con las autoridades, los artefactos habrían sido instalados por miembros de la estructura Jaime Martínez, facción de las disidencias de las Farc que opera en el Cauca, lo que vincula a grupos armados ilegales con acciones violentas que ponen en peligro a la población civil, especialmente a niños y docentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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