Por: Portal Bogotá

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La importancia de cuidar y valorar los espacios verdes en Bogotá es el motor de iniciativas como la liderada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, en el entorno del complejo de humedales El Tunjo. De acuerdo con esa entidad, se organizó una jornada de conexión con la naturaleza dirigida a despertar la conciencia ambiental y promover el sentido de pertenencia entre la comunidad bogotana. Esta actividad subraya el papel fundamental de los humedales urbanos, que son refugio de numerosas especies de fauna y flora y pilares clave para un futuro sostenible en la ciudad.

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En la jornada participaron cerca de 30 jóvenes vinculados al Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), así como 20 personas mayores provenientes de la localidad de Bosa. Según la información publicada por la Alcaldía de Tunjuelito, este espacio sirvió para el encuentro y aprendizaje intergeneracional, donde se abordaron prácticas responsables entorno a la biodiversidad local. Tanto jóvenes como personas mayores tuvieron la oportunidad de convivir, compartir experiencias y fortalecer el conocimiento sobre la riqueza ecológica de El Tunjo.

Durante la actividad, las personas asistentes realizaron avistamiento de aves, aprendiendo sobre el manejo y uso adecuado de binoculares, herramienta fundamental para observar la vida silvestre de manera responsable. Este proceso permitió una profundización en el reconocimiento de diversas especies animales y vegetales que dependen directamente del humedal para su supervivencia. La organización de este tipo de recorridos evidencia la intención de las instituciones distritales de formar ciudadanía crítica y comprometida con la protección de estos espacios.

La alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Collante, expresó que "conocer nuestros espacios verdes es el primer paso para aprender a amarlos, respetarlos y protegerlos", y resaltó la importancia de ver a distintos grupos etarios recorriendo el ecosistema juntos. Esto, según sus palabras, reafirma el compromiso institucional con la educación ambiental y la apropiación colectiva de la naturaleza local.

Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, se mantendrán e impulsarán nuevas jornadas de sensibilización y educación ecológica, con el propósito de que la ciudadanía continúe reconociendo, valorando y defendiendo los humedales y reservas naturales. Así, se busca consolidar una cultura de cuidado ambiental en el interior de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades realiza la Alcaldía Local de Tunjuelito para promover la protección ambiental?

De acuerdo con la información suministrada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, se adelantan jornadas de conexión con la naturaleza en humedales como El Tunjo. Estas actividades incluyen avistamiento de aves, enseñanza sobre el uso de binoculares, y espacios intergeneracionales donde la ciudadanía aprende sobre biodiversidad y fomenta el respeto y cuidado de la fauna y flora local.

¿Cuál es el objetivo de los encuentros intergeneracionales en los humedales de Bogotá?

Los encuentros intergeneracionales, reportados por la Alcaldía Local de Tunjuelito, tienen como fin unir a jóvenes y personas mayores en actividades de aprendizaje sobre biodiversidad. Al compartir conocimientos y experiencias, se fortalece la conciencia ecológica, se promueve el sentido de pertenencia y se construye una cultura de defensa y protección de los espacios naturales urbanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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